Mixx Russia Conference: 24 сентября эксперты обсудят тренды в диджитал и интерактивной рекламе

24 сентября в Москве, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате состоится Mixx Russia Conference — 2021. Мероприятие раскрывает повестку индустриальных комитетов IAB Russia и представляет диджитал-направление Национального рекламного форума. Организаторы рассказали Sostav о программе тематических сессий, их участниках и модераторах.

Трансформация дата-подходов в мире без cookies: революция или эволюция?

Сессия Big Data & Programmatic соберет представителей агентств, крупнейших рекламодателей, adtech-платформ и паблишеров для обсуждения особенностей развития российского рынка аудиторных данных в условиях новой cookieless-реальности. Участники НРФ'5 получат доступ к ключевым инсайтам исследования IAB Russia «Состояние российского рынка аудиторных данных — 2021». Лидеры рынка интерактивной рекламы рассмотрят альтернативные решения и определят новые приоритеты в работе с данными:

контекстуальный таргетинг для построения коммуникации с целевой аудиторией без cookies-файлов;

идентификация интернет-пользователей на основе когорт (FLoC, FLEDGE): pros and cons;

роль CDP в обеспечении целостного подхода работы с потребителями на базе Hard ID;

перспективы Universal ID;

реакция adtech-компаний и паблишеров на вызовы рынка.

Модераторы:

Анжела Федорченко, управляющий директор Weborama в Восточной Европе и Центральной Азии, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic; Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic.

Участники: OMD OM Group, Danone, Mediasniper, Criteo, Havas Media, Mail.ru Group и другие.

Подкасты: очередной пузырь или будущее медиа?

В этом году в рамках Mixx Russia Conference пройдет сессия, посвященная подкастам. Приглашенные эксперты ответят на топ-5 ключевых вопросов, которые влияют на аудиоблогинг с точки зрения развития интерактивной рекламы:

Что необходимо медиахолдингам для системной работы с подкастами?

Что необходимо радиохолдингам, чтобы начать делать подкасты?

Что необходимо инвесторам, чтобы вложиться в подкасты?

Чего не хватает рекламодателям в подкастах, чтобы инкорпорировать их в медиастратегии?

Что следует предпринять аудиоиндустрии, чтобы ее воспринимали более серьезно?

Модератор: Антон Маслов, руководитель рабочей группы IAB Russia по подкастам, ​​генеральный директор подкаст-сейлзхаус «Гласно Медиа».

Участники: сейлз-хаус «Эверест», «Европейская медиагруппа», «Русская медиагруппа», Digital Venture Capital и другие.

ТВ против блогеров: сила не в противодействии?

На сессии Mixx: Digital Video cистемообразующие игроки рынка легального видео обсудят настоящее и будущее визуальных развлечений, борьбу за зрителя, а также особенности рекламного бюджетирования.

Между видеоплатформами и ТВ существуют точки взаимодействия, которые в будущем могут быть расширены. Это взаимодействие началось еще до появления блогеров. Многие видеоплатформы стартовали как ТВ-проекты. Телевизионные каналы имеют свои аккаунты на YouTube и в соцсетях. Спикеры секции Mixx: Digital Video предлагают обсудить новые возможности для сотрудничества в кросс-медийной реальности. Сила не в противодействии друг другу, а в синергии возможностей каждого игрока.

Модератор: Николай Киселев, заместитель генерального директора IMHO, председатель комитета IAB Russia по Digital Video Ad.

Участники: сейлз-хаус «Газпром-медиа», TikTok for Business, «СберМаркетинг», «Первый канал», ВГТРК, Yoola, Facebook, «Яндекс».

Как будет развиваться мобильная реклама?

В блок Mixx Russia Conference традиционно входит сессия MIXX: Mobile Ad. Экранное потребление продолжает расти. Мобильная реклама — это инструмент, без которого не обходится ни один рекламодатель. Форматы mobile ad трансформируются под конкретные бизнес-задачи. Дискуссия будет сосредоточена не только на постковидных трендах, но и структурирует основные процессы на рынке.

Ключевые направления сессии:

развитие mobile ad в России и мире;

сложности агентств и клиентов в работе с mobile;

privacy-safe-маркетинг;

технологические преимущества мобильной среды;

обзор рекламных технологий в mobile commerce;

прогнозы и тенденции развития в новой реальности.

Модератор: Михаил Цуприков, директор по мобильным технологиям и продуктам Mediascope, председатель комитета IAB Russia по Mobile Ad.

Участники: сейлз-хаус «Газпром-медиа», Hyper AdTech, «СберМаркетинг», МТС, «Яндекс», Danone, Mail.ru Group, GPMD.

Как обстоят дела на рынке Advanced TV?

Слияние ТВ и диджитал не только сформировало новые паттерны смотрения, но и предоставило уникальные интерактивные возможности для рекламодателей. Advanced TV в России уже зарекомендовало себя как площадка с многообразием работающих инструментов и рекламных продуктов. Сессия Mixx:Advanced TV — это оценка актуальных процессов и фокус на будущее диджитал-технологий:

Как обстоят дела на рынке?

Какие инструменты используются?

Что только получает свое развитие?

Какие основные вызовы стоят перед всеми игроками на пути в будущее?

Модератор: Дмитрий Пашутин, директор по развитию ivi.

Участники: сейлз-хаус «Газпром-медиа», сейлз-хаус «Эверест», «Яндекс ТВ», ПАО «Ростелеком», MediaHills, Fuse Media Direction Group.

Есть ли пересечение между радио и диджитал-аудио?

2020 год оказался неоднозначным для радио. Традиционное вещание столкнулось с проблемами, связанными с падением охватов и монетизации. Цифровой аналог является быстрорастущим сегментом для диджитал-рекламы. Какие результаты дает слияние радио и диджитал? Более предметно об этом расскажут крупнейшие игроки — представители радиохолдингов, агентств и интернет-площадок:

модели потребления аудио в эфирном радио и в онлайне;

перспективы развития, стандартизации и эффективности новых аудиоформатов;

как меняется монетизация аудиоинвентаря;

настоящее и будущее форматов с голосовой реакцией;

решение перформанс-задач с помощью аудио.

Модератор: Михаил Ильичев, генеральный директор «СберЗвук», председатель комитета IAB Russia по Digital Audio Ad.

Участники: Unisound, ГПМ «Радио», Name Digital, Getradio, Digital Audio, «Русская медиагруппа», Digitalbox.

Работа конференции сопровождается конкурсным направлением Mixx Awards. Прием работ продолжается до 24 сентября.

Полная программа Mixx Russia Сonference доступна на сайте мероприятия.

Узнать больше о конкурсе в сфере цифровых коммуникаций Mixx Russia Awards можно на сайте организаторов.