Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.03.2025 в 18:35

Мишустин рассказал о доходах россиян и возвращении западных компаний

В ходе отчета в Госдуме он также поделился информацией о будущем ИИ и о новых методах борьбы с цифровыми преступлениями

2

Согласно информации ТАСС и «Интерфакс», премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме поделился рядом значимых заявлений, затронув экономику, искусственный интеллект, а также перспективы возвращения западных компаний в Россию.

Он сообщил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,5%, что связано с ростом потребительского спроса, важного для роста ВВП страны. Премьер отметил, что этот рост стал возможен, в том числе благодаря реализации социальных программ и минимальному уровню безработицы.

Также Мишустин подчеркнул, что искусственный интеллект не должен приводить к сокращению рабочих мест, а, наоборот, способствовать переподготовке кадров. По его мнению, нейросети будут надежными помощниками, но не заменят человека, а их внедрение в экономику должно стать катализатором изменений в трудовых ресурсах и отраслевых структурах.

Вопрос возвращения западных компаний в Россию также был поднят премьером. Он отметил, что возможность вернуться есть у тех компаний, которые не прекращали деятельность через дочерние предприятия, а также у тех, кто уходил под давлением западных правительств, но продолжал сохранять рабочие места и контакты. Важным условием для возвращения является локализация производства и инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, Мишустин поддержал инициативу ужесточения наказания за мошенничество с использованием дипфейков. Он подчеркнул, что это является отягчающим обстоятельством, и отметил необходимость защиты граждан от мошенников, использующих цифровые технологии для обмана. Премьер также сообщил о разработке специальных мер, включая платформу для оперативного выявления и блокировки подозрительных сайтов и номеров, а также сервисов для защиты пользователей на государственных порталах и банковских сервисах.

Эти меры, по словам премьера, направлены на укрепление безопасности и доверия граждан, а также на стимулирование экономического роста в стране.

Ранее к Михаилу Мишустину поступило обращение Ассоциации разработчиков и производителей электроники с просьбой поддержать российские компании в условиях возможного возвращения на отечественный рынок зарубежных игроков.

Госдума ИИ Михаил Мишустин
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.