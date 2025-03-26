Мишустин рассказал о доходах россиян и возвращении западных компаний

Согласно информации ТАСС и «Интерфакс», премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме поделился рядом значимых заявлений, затронув экономику, искусственный интеллект, а также перспективы возвращения западных компаний в Россию.

Он сообщил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,5%, что связано с ростом потребительского спроса, важного для роста ВВП страны. Премьер отметил, что этот рост стал возможен, в том числе благодаря реализации социальных программ и минимальному уровню безработицы.

Также Мишустин подчеркнул, что искусственный интеллект не должен приводить к сокращению рабочих мест, а, наоборот, способствовать переподготовке кадров. По его мнению, нейросети будут надежными помощниками, но не заменят человека, а их внедрение в экономику должно стать катализатором изменений в трудовых ресурсах и отраслевых структурах.

Вопрос возвращения западных компаний в Россию также был поднят премьером. Он отметил, что возможность вернуться есть у тех компаний, которые не прекращали деятельность через дочерние предприятия, а также у тех, кто уходил под давлением западных правительств, но продолжал сохранять рабочие места и контакты. Важным условием для возвращения является локализация производства и инвестиции в российскую экономику.

Кроме того, Мишустин поддержал инициативу ужесточения наказания за мошенничество с использованием дипфейков. Он подчеркнул, что это является отягчающим обстоятельством, и отметил необходимость защиты граждан от мошенников, использующих цифровые технологии для обмана. Премьер также сообщил о разработке специальных мер, включая платформу для оперативного выявления и блокировки подозрительных сайтов и номеров, а также сервисов для защиты пользователей на государственных порталах и банковских сервисах.

Эти меры, по словам премьера, направлены на укрепление безопасности и доверия граждан, а также на стимулирование экономического роста в стране.

Ранее к Михаилу Мишустину поступило обращение Ассоциации разработчиков и производителей электроники с просьбой поддержать российские компании в условиях возможного возвращения на отечественный рынок зарубежных игроков.