Мишустин: объем электронной торговли в России за полгода вырос более чем на треть

Объем электронной торговли в России за первое полугодие 2025 года вырос более чем на треть и превысил 5 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Стенограмма выступления опубликована на сайте правительства.

Глава кабмина отметил важность дальнейшего развития платформенной экономики. По данным Высшей школы экономики, она обеспечивает около 5% валового внутреннего продукта России.

«Объемы электронной торговли только за первое полугодие увеличились более чем на треть, превысив 5 трлн руб.», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что значительный вклад в развитие отрасли продолжают вносить крупные универсальные интернет-площадки — маркетплейсы. По его словам, именно они формируют основу современной инфраструктуры электронной коммерции.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий объем рынка e-commerce в России за девять месяцев 2025 года достиг 8,2 трлн руб. За январь-сентябрь россияне заказали товаров онлайн из-за рубежа на 236,8 млрд руб. Показатель на 25% больше, чем годом ранее.