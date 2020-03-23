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23.03.2020 в 11:55

Мировые поставки смартфонов рухнули на 38% из-за коронавируса

Это самое крупное падение за все время существования рынка

Мировые поставки смартфонов в феврале упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в новом исследовании Strategy Analytics. Это самое крупное падение за все время существования рынка.

В феврале 2019 года было продано около 99,2 млн устройств, а в феврале 2020 года — только 61,8 млн. В Азии в прошлом месяце спрос упал из-за вспышки заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа. Из-за этого упали поставки по всему миру.

Также многие фабрики не смогли продолжить работу в обычном режиме, поэтому сократилось производство гаджетов. В свою очередь, напуганные покупатели отказались от идеи посещать розничные магазины, чтобы выбрать новый смартфон.

Нил Моустон, исполнительный директор Strategy Analytics:

В феврале 2020 года произошло крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны упали в Китае и Азии и замедлились в остальном мире. Это период, который индустрия смартфонов захочет забыть.

Эксперты считают, что, несмотря на постепенное восстановление производства в Китае, глобальные поставки гаджетов в целом останутся на невысоком уровне и на протяжении всего марта 2020 года. Из-за коронавируса многие люди остаются дома, они не хотят покупать новые устройства.

Старший аналитик Strategy Analytics Йивен Ву заявил, что ближайшие недели индустрии смартфонов придется работать усерднее, чем когда-либо, чтобы поднять онлайн-продажи таких продуктов флэш-карты и предоставлять щедрые скидки на умные часы и другие устройства.

Смартфоны
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