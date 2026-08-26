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26.08.2026 в 09:00

«Мираторг» выиграл суд по защите деловой репутации у блогера Стаса «Ай, как просто!»

Суд обязал Станислава Васильева удалить спорные фрагменты из ролика и опубликовать опровержение

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск агрохолдинга «Мираторг» к блогеру Станиславу Васильеву, известному как Стас «Ай, Как Просто!», о защите деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поводом для разбирательства стал ролик, опубликованный Васильевым 15 марта 2026 года. По мнению «Мираторга», в нем содержались недостоверные сведения, порочащие деловую репутацию агрохолдинга.

В частности, блогер связывал массовый забой скота в Новосибирской области с возможной выгодой крупных агрохолдингов, включая «Мираторг». В ролике также использовалась нецензурная лексика. По ходатайству компании суд назначил лингвистическую экспертизу и в итоге согласился с доводами истца.

Суд обязал Васильева удалить спорные фрагменты, опубликовать опровержение и выплатить неустойку в случае неисполнения решения. Кроме того, с ответчика взысканы 70 тыс. рублей расходов на судебную экспертизу и 150 тыс. рублей госпошлины.

В «Мираторге» сообщили, что взысканные средства направят на благотворительность. Васильев — политический обозреватель и бывший ведущий телеканала «Соловьев Live». Сейчас он размещает ролики на Rutube и во «ВКонтакте».

В начале марта 2026 года в Новосибирской области выявили очаги пастереллеза — опасного инфекционного заболевания крупного рогатого скота. Власти объясняли распространение инфекции высокой скученностью животных, недостаточной вакцинацией и, по версии Россельхознадзора, в том числе нелегальным перемещением скота.

На фоне вспышки в нескольких районах ввели карантин и начали принудительно изымать и уничтожать животных, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. Меры вызвали возмущение фермеров, которые заявляли, что у части внешне здорового скота не было подтвержденного диагноза.

Мираторг Стас «Ай, как просто!»
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