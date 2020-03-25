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25.03.2020 в 11:40

Минздрав расскажет в TikTok о распространении коронавируса

Специалист ведомства расскажет самые последние данные о распространении пандемии

В социальной сети TikTok пройдет прямой эфир главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, во время которого она расскажет последние новости о ситуации с коронавирусом в мире, пишут «Известия». Мероприятие поддержали интернет-платформа и Координационный совет при правительстве РФ.

Специалисты всех этих организаций считают, что люди должны обладать полной информацией о том, что происходит в мире в связи с новым заболеванием.

Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok:

TikTok считает необходимым поддерживать своих пользователей разными способами, и одна из наших ключевых задач — предоставить аудитории проверенную информацию о коронавирусе из официальных источников.

В начале марта аккаунт в TikTok для распространения информации о коронавирусе завела Всемирная организация здоровья. В первом ролике руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци рассказала, как минимизировать возможность заразиться вирусом — чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и обращаться к врачу.

Минздрав TikTok Коронавирус
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