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01.09.2026 в 15:50

Минцифры разработало правила выдачи российских сертификатов для подписи кода

Цель инициативы — защита отечественного софта, если отзовут западные сертификаты

Минцифры России подготовило проект приказа о системе сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра. В документе описаны виды сертификатов для сайтов, программного кода и корпоративных систем, разделенных по типам криптографических алгоритмов. Целью инициативы является защита отечественного софта в случае отзыва западных сертификатов. Об этом пишет Forbes.

Согласно проекту приказа, в сертификатах подписи кода будут указывать информацию о владельце программы, область использования ключа, сроки действия, а для ГОСТ-версий — еще и наименование средства электронной подписи разработчика.

До этого времени Национальный удостоверяющий центр выдавал сертификаты безопасности для сайтов и веб-сервисов, чтобы ресурсы, потерявшие доступ к иностранным сертификатам безопасности, продолжали открываться. Сейчас практику хотят распространить на программный код. Как это будет работать: в установочных файлах появится электронная метка. Она позволит операционной системе идентифицировать издателя и уведомить пользователя о программах от неизвестных разработчиков.

Ранее сообщалось, что адаптация ИТ-систем под российские сертификаты безопасности может стоить бизнесу до 50 млн руб. Сертификаты предоставляются бесплатно, расходы связаны с обновлением устаревшего программного обеспечения и операционных систем.

минцифры сертификаты
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