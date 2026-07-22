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22.07.2026 в 09:00

Минцифры представило проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями

Документ определяет основные направления противодействия киберпреступности и рассчитан на реализацию до 2035 года

Минцифры России совместно с ведомствами подготовило проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Документ опубликован для общественного обсуждения и может быть доработан по итогам рассмотрения предложений.

В министерстве отметили, что доктрина направлена на усиление защиты граждан и бизнеса от киберпреступности, а также на координацию работы государственных органов и организаций в этой сфере. Предполагается, что единый подход позволит повысить эффективность противодействия кибермошенникам.

В проекте доктрины также закрепили ряд понятий в сфере цифровой безопасности. В частности, документ определяет цифровой след как информацию о действиях пользователя в цифровой форме, которая может использоваться для выявления, раскрытия и расследования IT-правонарушений, включая данные о компьютерных и электронных устройствах.

Кроме того, в доктрине раскрываются понятия цифровой гигиены и цифровой грамотности. Под цифровой гигиеной понимается набор знаний, навыков и правил безопасного поведения граждан и организаций в цифровой среде, направленных на предупреждение IT-правонарушений. Цифровая грамотность рассматривается как совокупность компетенций для безопасного и эффективного использования интернета и цифровых инструментов.

Документ определяет ключевые направления работы, но не содержит готовых механизмов реализации. Для внедрения отдельных инициатив потребуется разработка новых нормативных правовых актов и других регулирующих документов.

Реализация доктрины разделена на три этапа. До 2028 года планируется подготовить необходимую нормативную базу и методики оценки эффективности, затем — поэтапно внедрить предусмотренные механизмы, а до 2035 года — развивать их и совершенствовать с учетом практики применения.

Ранее Минцифры представило проект постановления правительства, который устанавливает механизм компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников.

Мошенники киберпреступления минцифры
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