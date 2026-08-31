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31.08.2026 в 11:20

Минцифры попросило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с рекламой VPN

Хостинг-провайдеры предложили механизм, согласно которому будет выделена отдельная подсеть

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства.

Речь идет о том, чтобы исключить из белого списка ресурсы с запрещенным в России контентом, в том числе рекламой наркошопов, интимных услуг и VPN-сервисов. По данным издания, крупнейшие хостинг-провайдеры уже предложили механизм, при котором для ресурсов из белого списка будет выделена отдельная подсеть.

Предполагается, что это позволит оптимизировать работу таких сайтов и исключить возможность использования их IP-адресов организациями, не получившими соответствующего согласования.

По словам источника РБК, обращение Минцифры связано именно с необходимостью убрать из белого списка ресурсы с запрещенным контентом и VPN-сервисы.

30 августа председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал пользователей отказаться от VPN, заявив, что такие сервисы небезопасны.

минцифры IP-адреса
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