Минцифры попросило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с рекламой VPN

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса сайтов из белого списка в отдельные подсети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства.

Речь идет о том, чтобы исключить из белого списка ресурсы с запрещенным в России контентом, в том числе рекламой наркошопов, интимных услуг и VPN-сервисов. По данным издания, крупнейшие хостинг-провайдеры уже предложили механизм, при котором для ресурсов из белого списка будет выделена отдельная подсеть.

Предполагается, что это позволит оптимизировать работу таких сайтов и исключить возможность использования их IP-адресов организациями, не получившими соответствующего согласования.

По словам источника РБК, обращение Минцифры связано именно с необходимостью убрать из белого списка ресурсы с запрещенным контентом и VPN-сервисы.

30 августа председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал пользователей отказаться от VPN, заявив, что такие сервисы небезопасны.