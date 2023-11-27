Минцифры предложило выделить на гранты IT-стартапам 27 млрд рублей до 2030 года

Минцифры предложило выделить 27 млрд руб. на гранты IT-стартапам до 2030 года, а также допустить их к госзакупкам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные презентации главы Минцифры Максута Шадаева, представленные 21 ноября на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных», бюджет на реализацию которого оценивается в 1,51 трлн руб. до 2030 года.

Как пишет издание, часть презентации посвящена развитию рынка IT-стартапов в России в том числе через грантовую поддержку. В документе указано, что система включает средства на разработку прототипа, создание продукта, его вывод на рынок и продвижение за рубежом, а также на компенсацию заказчикам 80% затрат на внедрение.

Планируется, что к 2030 году грантовая поддержка стартапов должна достичь 27 млрд руб. при ежегодных инвестициях 4,5 млрд руб., то есть вернуться на уровень 2022 года, отмечает «Ъ».

В министерстве рассчитывают поддержать к 2030 году не менее 1 тыс. стартапов, которые выпустят от 2 тыс. новых внедрённых решений и продуктов. При этом продажи решений и продуктов планируется наращивать за счёт госсектора. Сейчас стартапы, даже получившие гранты, «не имеют доступа на рынок контрактов госкомпаний и госорганов», так как «не соответствуют требованиям по зрелости», говорится в презентации.

Для решения проблемы в Минцифры предложили законодательно разрешить заключать контракты до 10 млн руб. со стартапами, получившими грантовую поддержку.

В целом при реализации стратегии ведомство ожидает появления к 2035 году из поддержанных стартапов пяти новых «национальных чемпионов» с выручкой более 500 млн руб. и одного «единорога» (с выручкой более 1 млрд руб.), а также выручки от продаж разработанных IT-решений на уровне 60 млрд руб.

В Минцифры изданию заявили, что все инициативы, которые должны лечь в основу нового нацпроекта, находятся в проработке. «Сам нацпроект стартует с 2025 года, после завершения действующей программы «Цифровая экономика». Рассчитываем, что при этом преемственность подходов по отбору проектов стартапов в целом сохранится», — указали в министерстве.

Грантовая поддержка малых инновационных предприятий, включая IT-стартапы, осуществляется Минцифры по итогам конкурсных отборов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Отборы проводит Фонд содействия инновациям, согласно постановлению правительства от 3 мая 2019 года.

По данным Минцифры, в 2022 году было поддержано 362 проекта на сумму 4,7 млрд руб., в 2023 году — 45 проектов на 600 млн руб. Всего за время работы программы с 2019 года поддержали 811 проектов на 10,13 млрд руб.

Снижение объёма финансирования в 2023 году может быть связано с дополнительными проверками после задержания замглавы Минцифры Максима Паршина, считает собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке. «По подозрению в получении взятки министерство в июле до сентября приостановило выдачу грантов в IT-сфере, однако это касалось только проектов рамках импортозамещения».

Однако большая часть проектов, которые остались в прошлом году в стране, уже успели получить поддержку в 2022 году, резюмировал собеседник.