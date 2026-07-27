Минтранс обязал авиакомпании показывать часть фильмов на борту с тифлокомментариями

Российские авиакомпании будут обязаны показывать на борту часть фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью. Такое требование содержится в приказе Минтранса РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. На это обратило внимание РИА Новости.

Согласно приказу, если авиаперевозчик демонстрирует фильмы на борту самолета, часть контента должна быть доступна для пассажиров с нарушениями слуха и зрения. Такие фильмы необходимо сопровождать субтитрами для людей с нарушением слуха и тифлокомментариями для пассажиров с нарушением зрения.

Основная часть новых правил обслуживания пассажиров на борту самолетов вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Требование о показе части фильмов с субтитрами и тифлокомментариями начнет действовать с 1 марта 2027 года.