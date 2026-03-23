Минпромторг против вмешательства маркетплейсов в ценовую политику продавцов

Минпромторг намерен лишить маркетплейсы права самостоятельно устанавливать цены на товары, закрепив эту функцию исключительно за продавцами. Как сообщает РБК, данная инициатива включена в проект концепции национальной модели торговли. В самом ведомстве, а также источники, близкие к обсуждению, подтвердили подлинность и содержание документа.

Министерство инициировало поэтапную реформу механизмов ценообразования на онлайн-площадках. Согласно проекту, на первом этапе маркетплейсы обяжут согласовывать с поставщиками любые скидки, предоставляемые за счет площадки. Продавцы получат право блокировать участие своих товаров в акциях, при этом отказ не должен негативно влиять на условия их сотрудничества с платформой. В перспективе планируется полный переход к модели, где цена формируется исключительно продавцом. Данная мера направлена на пресечение недобросовестной конкуренции, из-за которой традиционный ретейл теряет клиентскую базу. Дополнительно предлагается ограничить онлайн-платформы в праве реализации продовольственных товаров через посреднические договоры.

Напомним, что ранее ФАС потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть условия работы с продавцами.