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13.03.2025 в 07:20

Минпромторг предложил маркировать спортивное питание

Эксперимент начнется уже в этом году

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Минпромторг выступил с инициативой введения обязательной маркировки спортивного питания. Процесс маркировки будет поэтапный. Он начнется 1 сентября 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Технологические решения, которые могут быть использованы при маркировке спортивного питания, уже применяются в рамках обязательной маркировки биологически активных добавок к пище, имеющих аналогичные виды потребительской упаковки. Кроме того, значительная часть участников рынка спортивного питания уже «находятся в контуре обязательной маркировки биологически активных добавок», поэтому знакомы с системой маркировки.

Помимо Минпромторга, за введение обязательной маркировки специализированного питания для спортсменов выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.

Обязательная маркировка БАДов была введена в России в 2023 году. Ранее в Роскачестве заявили, что чаще всего контрафактную продукцию в 2024 году выявляли среди детских игрушек и БАДов. Ведомство проверило более 100 тыс. карточек товаров в различных онлайн-магазинах в отношении БАД, десятки тысяч из них в результате были заблокированы.

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