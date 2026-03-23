Минпромторг предложил ограничить влияние маркетплейсов на формирование цен

Минпромторг РФ выступил с инициативой запретить маркетплейсам самостоятельно устанавливать цены на товары. Соответствующий проект уже подготовлен ведомством, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно предложению, площадки не смогут напрямую влиять на стоимость продукции — это право должно остаться исключительно за продавцами.

Реформу предполагается провести поэтапно. Сначала маркетплейсы обяжут согласовывать любые скидки с продавцами. При этом продавцы смогут запрещать проведение акций как на весь ассортимент, так и на отдельные товары. В дальнейшем не исключается полный запрет участия платформ в формировании цен.

В министерстве отмечают, что такие меры необходимы для выравнивания конкурентной среды. Сейчас, по их мнению, искусственное снижение цен на маркетплейсах приводит к оттоку покупателей у других продавцов и создает дисбаланс на рынке.

Ранее сообщалось, что впервые за несколько лет доля заказов на маркетплейсах начала снижаться. Спад пока невелик, но для рынка это переломное событие.