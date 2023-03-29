Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая

Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке ряда безалкогольных напитков, включая сладкую газировку, соки, сокосодержащие напитки и квас. Проводить его планируют с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Приоритетная цель проекта — определение и согласование состава сведений о товаре, который позволит однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.

Согласно документу, эксперимент затронет:

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

фруктовые, ореховые, овощные соки несброженные ‎и не содержащие добавок спирта, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или без таковых;

компоты фруктовые и ягодные, морсы;

квасы;

напитки на основе сои с содержанием белка 2,8% массы или более;

напитки на основе сои с содержанием белка менее 2,8%; напитки на основе некоторых орехов, злаков и семян;

прочие безалкогольные напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Оператором маркировки предлагается назначить компанию «Оператор ЦРПТ». Уполномоченными по проведению эксперимента могут стать Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минцифры, МЭР, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор и ФСБ. Кроме того, Минпромторг с Минсельхозом должны будут разработать и утвердить методические рекомендаций по проведению эксперимента и его план-график.

В Минпромторге пояснили ТАСС, что участие в эксперименте будет добровольным. «Стоит отметить, что у большинства производителей безалкогольных напитков уже есть опыт работы с маркировкой: они зачастую являются участниками оборота упакованной воды, молочной продукции, а также пива, в отношении которых уже введена обязательная маркировка», — указали в ведомстве.

С 1 апреля 2023 года в России начнут действовать правила обязательной маркировки пива в кегах, в том числе безалкогольного. С 1 октября 2023 года обязательная маркировка распространятся на пиво в в полимерной упаковке и стеклотаре.