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06.10.2020 в 18:10

Минкульт РФ представил стикеры и AR-маски. Всё это в рамках президентского нацпроекта

Теперь пользователи могут выпить чай в картине Кустодиева и отправить стикер с цитатой Есенина

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Минкульт РФ в рамках реализации национального проекта «Культура» представил возможности цифровых решений для соцсетей: AR-маски в Instagram, а также стикеры для мессенджеров WhatsApp и Telegram. Об этом Sostav сообщили в министерстве.

Благодаря маскам дополненной реальности, посвященным онлайн-гиду Artefact, каждый сможет почувствовать себя частью наследия искусства страны — увидеть свое лицо на полотне известного русского художника, подобрать музыкальный инструмент в оркестре, получить предсказание от наших классиков литературы, а также поднять настроение друзьям публикациями с цитатами известных книг и фильмов.

Национальный проект «Культура» Национальный проект «Культура»

Кроме этого, для мессенджеров WhatsApp и Telegram были разработаны стикеры с отечественными деятелями культуры и популярными героями кинофильмов. Теперь эмоции в переписке можно выразить яркими цитатами из уст Сергея Есенина и Константина Станиславского, культовых персонажей в исполнении Леонида Броневого, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Юрия Яковлева и других актеров.

Национальный проект «Культура»

В ведомстве добавили, что «использование трендовых инструментов взаимодействия в социальных медиа» должно помочь «популяризации российской культуры среди молодежи».

Минкульт РФ
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