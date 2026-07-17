Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.07.2026 в 15:45

Минфин обсуждает исключение торговли из числа видов деятельности на УСН

Мера предложена на фоне роста числа селлеров маркетплейсов, использующих региональные льготы

1

Минфин России запросил у деловых объединений позицию по вопросу исключения оптовой и розничной торговли из перечня видов деятельности, для которых может применяться упрощенная система налогообложения (УСН). Соответствующее письмо, по данным РБК, направлено в Торгово-промышленную палату, «Опору России» и «Деловую Россию».

Инициатива связана с обращениями региональных властей и представителей бизнеса. В ведомстве считают, что часть компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих через маркетплейсы, регистрируется в субъектах с пониженными налоговыми ставками, хотя фактически ведет деятельность в других регионах.

Минфин проводит анализ эффективности применения УСН с учетом действующих региональных льгот. По оценке исследователей «Центра налоговой политики» и ИНП РАН, использование таких механизмов позволяет продавцам на маркетплейсах сокращать налоговую нагрузку, а совокупные выпадающие доходы бюджетов в 2026 году могут достигнуть 75 млрд руб.

Бизнес-объединения выступили против полного исключения торговли из перечня видов деятельности, доступных для применения УСН. В Торгово-промышленной палате и «Опоре России» считают, что такая мера не устранит проблему злоупотреблений.

В Ozon также предупредили о возможных последствиях инициативы. В компании заявили, что отмена пониженных ставок приведет к росту издержек продавцов и может негативно сказаться на развитии отрасли электронной коммерции.

Минфин USN
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Бизнес
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.