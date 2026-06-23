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23.06.2026 в 10:00

Михаил Горбунцов покинет пост медиадиректора «Т-Банка»

Топ-менеджер уйдет из компании 1 июля

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Михаил Горбунцов

Медиадиректор «Т-Банка» Михаил Горбунцов покинет компанию 1 июля 2026 года. Об этом Sostav сообщили источники на рекламном рынке. В пресс-службе банка не ответили на запрос.

Карьера Михаила связана с брендом «Тинькофф», ныне — «Т-Банк», более 20 лет. В начале 2000-х он отвечал за рекламу одноименной компании, а впоследствии стал одним из ключевых руководителей маркетингового блока банка и курировал его крупнейшие рекламные кампании и ребрендинг в «Т-Банк».

Михаил Горбунцов окончил юридический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова. Карьеру он начинал в государственных структурах, после чего перешел в сферу технологий, маркетинга и медиа.

Под его руководством банк провел ряд крупных федеральных рекламных кампаний. В 2017 году была запущена коммуникационная платформа с телеведущим Иваном Ургантом в качестве амбассадора бренда. Кампания охватила телевидение, наружную рекламу и цифровые каналы.

Одним из наиболее заметных проектов последних лет стал ребрендинг «Тинькофф» в «Т-Банк», стартовавший в 2024 году. В рамках кампании были представлены новый визуальный стиль и федеральная рекламная кампания с сообщением «был Тинькофф, теперь Т-Банк». Горбунцов рассказывал, что уже через несколько месяцев после запуска нового бренда о переименовании знали 93% аудитории банковских услуг.

Среди других проектов, реализованных при его участии, — имиджевая кампания «Банк там, где вы» о клиентском сервисе, а также проект «Страна и солнце», посвященный развитию внутреннего туризма.

В 2020 году Горбунцов получил Гран-при и золотую награду Национальной премии бизнес-коммуникаций в номинации «Лучший маркетолог», а в 2021 году стал лауреатом премии «ТОП-менеджеры НПБК» в категории «Медиа».

«Т-Банк» Михаил Горбунцов
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