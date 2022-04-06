РАЭК: 9 из 10 российских пользователей соцсетей зарегистрированы во «ВКонтакте»

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты онлайн-исследования аудитории социальных сетей (есть в распоряжении Sostav). С конца февраля — начала марта пользователи мигрируют в российские соцсети, но сохраняют аккаунты в зарубежных ресурсах, чтобы не потерять контакты. Согласно полученным данным, первое место среди социальных платформ по-прежнему занимает соцсеть «ВКонтакте» — в ней зарегистрированы 9 из 10 российских пользователей социальных сетей.

На втором месте по количеству зарегистрированных пользователей находится ещё одна сеть, входящая в холдинг VK (69,7%), — «Одноклассники».

«ВКонтакте» также лидирует по уровню активности пользователей. Среди россиян, пользующихся соцсетями, 69,6% за последние семь дней хотя бы раз читали/просматривали/прослушивали сообщения на этой платформе, а 31,1% — размещали/публиковали контент. В первой шестёрке ведущих платформ доля неактивных пользователей выше всего у Facebook (запрещена в России, принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в России) и социальной сети «Мой мир».

Аналитики РАЭК отмечают отток пользователей из зарубежных соцсетей. Особенно это отразилось на ресурсах признанной экстремистской и запрещённой в России компании Meta — Facebook и Instagram (запрещён в России). Меньший отток наблюдается в TikTok и Twitter.

Однако пользователи в общей массе предпочитают не уходить полностью из этих соцсетей, а завести дополнительный аккаунт в российской соцсети, чтобы не потерять связей с контактами, которые остаются на зарубежных ресурсах, говорится в исследовании.

Аналитики РАЭК подчёркивают, что основная цель использования социальных медиа — межличностные коммуникации. Общение, поддержание связи с родственниками, знакомыми важны для 85% респондентов. Получение информации и развлечения также весьма значимы — об этом сообщили 54,6% и 41,1% опрошенных соответственно.

Желание оставаться на связи препятствует радикальным действиям — удалению аккаунта и полному уходу из сети. Снижение или приостановка активности — более вероятная модель поведения в краткосрочной перспективе. Тем не менее, именно зарубежные социальные сети понесли в период исследования определённые потери.

Доля покинувших сети, удалив профиль, от всей исследуемой аудитории в течение 30 дней для Facebook составила 4,2%, для Instagram — 4,1%, для Twitter и TikTok — по 1,1%.

Несмотря на то, что наличие регистрации в нескольких социальных сетях является нормой, каждая из платформ имеет свою уникальную аудиторию. Больше всего уникальных пользователей у «ВКонтакте». 25,6% пользователей, читающих или просматривающих в течение недели контент социальных сетей, делают это только на данной площадке. Значимые, хотя и более низкие показатели уникальности аудитории — у «Одноклассников».

Аналитики РАЭК отмечают универсальность «ВКонтакте» как по возрастной аудитории, так и по географии — по этим категориям сеть достаточно сильно приближена к TikTok и Instagram, по географии приближена к Facebook.

В ассоциации отмечают, что большинство пользователей социальных медиа зарегистрированы сразу на нескольких платформах. Аудитория с аккаунтом (или несколькими аккаунтами) только в одной из сетей — 12,4% от всех пользователей.

Из 10 ведущих платформ в России средний пользователь зарегистрирован примерно на трёх площадках. При этом аккаунты могут использоваться более-менее активно или даже не использоваться совсем. Однако наличие профилей в нескольких социальных сетях и опыта взаимодействия с последними позволяют аудитории быть гибкой в своих пользовательских стратегиях, считают в РАЭК.

Решение о блокировке зарубежных социальных сетей напрямую отразилось на доступе к ним. Чаще всего трудности или перебои с доступом испытывали пользователи Instagram (60,5% от зарегистрированных в сети), Facebook (34,4%) и Twitter (25,6%). Реже всего о перебоях сообщали пользователи сети «Мой мир» — 0,6%.

За последний месяц трудности с доступом к социальным медиа испытывали около половины от всех опрошенных — 46%. Перебои с доступом к социальным сетям, с которыми сталкиваются пользователи, могут быть вызваны разными причинами: это и блокировка ресурсов, и нестабильное интернет-соединение, и неисправные устройства пользователей, или другие.