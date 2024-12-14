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18+
14.12.2024 в 18:15

Microsoft выпустила традиционный новогодний «уродливый» свитер

В этом году он посвящен легендарной консоли Xbox 360

Компания Microsoft по традиции в преддверии новогодних праздников представила «уродливый» свитер. В этом году он посвящен приставке Xbox 360.

Рождественский свитер выполнен в зелёном цвете с горизонтальными полосами, которые создают распознаваемый образ консоли.

Главный элемент дизайна — большая кнопка питания Xbox, расположенная посередине свитера. Кроме того, к кофте прилагается съемная красная кнопка, которую можно прикрепить поверх зеленой, воссоздав «красное кольцо смерти».

Microsoft уже на протяжении нескольких лет выпускает новогодние свитера, связанные с тематикой компании. В разные годы технологический гигант выпускал кофты в стилистике операционных систем Windows 95 и Window Microsoft, игры «Сапер», графического редактора Paint, анимированного виртуального ассистента Clippy.

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