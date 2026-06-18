Apple вынуждена повысить цены на продукцию из-за удорожания чипов памяти

Американская корпорация Apple планирует повысить цены на свои устройства в связи с увеличением расходов на чипы памяти. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на генерального директора компании Тима Кука, компания исчерпала возможности для сдерживания розничных цен, несмотря на все предыдущие попытки защитить покупателей от волатильности на рынке комплектующих.

«К сожалению, повышение цен неизбежно, — заявил Кук. — Мы прилагаем все силы, чтобы смягчить эффект от того колоссального роста цен, который на нас перекладывают, и мы старались оградить от него покупателей, но это уже невозможно».

Конкретные сроки, размер повышения и модели, которые оно затронет, глава Apple не раскрыл.

Аналитики TechInsights подсчитали, что для сохранения текущей рентабельности с учетом подорожания памяти следующую модель iPhone Pro придется поднять в цене примерно на $270.

Основным фактором давления Кук назвал рынок DRAM, где стремительно растет потребление высокопропускной памяти (HBM) для ИИ-серверов.

Apple не планирует самостоятельно выпускать чипы, подчеркнул CEO: «Мы не можем делать всё. Мы знаем, в чем мы хороши». Вместо этого компания готова использовать средства с баланса для стимулирования поставщиков к наращиванию мощностей.

По данным источников WSJ, ежегодные закупки памяти обходятся Apple в $10−13 млрд.

На рынке DRAM и NAND доминируют Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia и Sandisk. Рост цен на их продукцию, вызванный ИИ-бумом, уже привел к квартальному удорожанию чипов на 10−20%, и, по прогнозам отраслевых экспертов, давление на производителей электроники сохранится как минимум до 2028 года.