MGCom запустило федеральный проект по скупке рекламных агентств

«Купим агентство! Дорого!» — таков лозунг новой инициативы MGCom. MGGroup объявила о запуске федерального проекта по выкупу контрольных пакетов акций частных маркетинговых агентств, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Заявку на участие может подать любой бизнес с годовым оборотом не менее 100 млн руб. Целью проекта в MGCom называют расширение экспертизы холдинга, а также оздоровление рекламного рынка за счет повышения конкуренции.

Митя Горелик, CEO и основатель MGCom: Мы все знаем, что наш рынок очень далёк от стабильности. И в ближайшее время лучше точно не будет. Поэтому мы решили вложиться в развитие индустрии, потому что больше некому! Для многих агентств наш проект станет настоящим «спасательным кругом». Они получат финансовую стабильность и доступ к клиентам группы компаний. Мы получим новые диджитал-экспертизы, для самостоятельного развития которых нам потребовалось бы несколько лет. Так давайте поможем друг другу!

Для участия рекламным агентствам будет предложено подать заявку и заполнить анкету на сайте проекта купименякупи.рф, которая будет рассмотрена в течение трёх дней с момента подачи. В анкете необходимо указать цель подачи заявки, род деятельности агентства, количество лет на рынке, а также перечислить крупнейших клиентов и приложить таблицу c отчётом о прибыли и убытках за 2022 год.

О результатах проекта участники будут узнавать в индивидуальном порядке. С успешными кандидатами будут заключены сделки на взаимовыгодных условиях.