Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Андрей Никитин
Rambler&Co
Корпоративный блог Студии ЯЛ

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.04.2023 в 12:00

MGCom запустило федеральный проект по скупке рекламных агентств

Заявку на участие может подать любой бизнес с годовым оборотом не менее 100 млн рублей

9

«Купим агентство! Дорого!» — таков лозунг новой инициативы MGCom. MGGroup объявила о запуске федерального проекта по выкупу контрольных пакетов акций частных маркетинговых агентств, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Заявку на участие может подать любой бизнес с годовым оборотом не менее 100 млн руб. Целью проекта в MGCom называют расширение экспертизы холдинга, а также оздоровление рекламного рынка за счет повышения конкуренции.

Митя Горелик, CEO и основатель MGCom:

Мы все знаем, что наш рынок очень далёк от стабильности. И в ближайшее время лучше точно не будет. Поэтому мы решили вложиться в развитие индустрии, потому что больше некому! Для многих агентств наш проект станет настоящим «спасательным кругом». Они получат финансовую стабильность и доступ к клиентам группы компаний. Мы получим новые диджитал-экспертизы, для самостоятельного развития которых нам потребовалось бы несколько лет. Так давайте поможем друг другу!

Для участия рекламным агентствам будет предложено подать заявку и заполнить анкету на сайте проекта купименякупи.рф, которая будет рассмотрена в течение трёх дней с момента подачи. В анкете необходимо указать цель подачи заявки, род деятельности агентства, количество лет на рынке, а также перечислить крупнейших клиентов и приложить таблицу c отчётом о прибыли и убытках за 2022 год.

О результатах проекта участники будут узнавать в индивидуальном порядке. С успешными кандидатами будут заключены сделки на взаимовыгодных условиях.

MGCom
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.