Международное ивент-агентство «Мандариновая лиса» стало партнером Web Summit Qatar 2025

Международное ивент-агентство «Мандариновая лиса» в 2025 году стало партнером одного из крупнейших технологических событий в мире — Web Summit Qatar 2025. Конференция, прошедшая в феврале, собрала более 25 тыс. участников, свыше 1 500 стартапов и 700 инвесторов. Для агентства это был первый опыт участия в масштабном международном ивенте на рынке MENA. Об этом Sostav рассказали организаторы мероприятия.

Цели и задачи

Продвижение ивент-агентства «Мандариновая лиса» на рынке стран MENA.

Привлечение новых клиентов и партнеров.

Повышение узнаваемости бренда на международной арене.

Демонстрация продуктов агентства на Web Summit Qatar 2025 и установление новых деловых контактов.

«Мандариновая лиса» — международное ивент-агентство, созданное в 2016 году и специализирующееся на умных ивентах. Опираясь на 9-летний опыт и используя творческий подход, мы разрабатываем и проводим ивенты, которые соответствуют стратегии компании, обеспечивая при этом удержание сотрудников и клиентов за счет высокой вовлеченности. Через участие в Web Summit Qatar мы транслировали, что работа с «Мандариновой лисой» — это комбинация заметных креативов и в то же время надежного партнерства.

«Удаленная» подготовка

Прежде всего стоит отметить, что до Web Summit Qatar 2025 «Мандариновая лиса» раньше не участвовала в подобных выставках и конференциях. Поэтому на этапе подготовки мы прежде всего изучили фото и видео предыдущих мероприятий: начиная с того, во что одеты посетители, заканчивая стендами, темами докладов, объемом потоков, чтобы определить количество активаций и призов за них. Это помогло нам лучше понять целевую аудиторию конференции и найти креативные решения, чтобы запомниться (об этом чуть дальше).

Также нужно было учесть, что изготовление стендов организаторы Web Summit берут на себя (их готовят собственные подрядчики), поэтому необходимо было максимально точно, в нужный срок и в нужных форматах отдать все макеты так, чтобы достичь нужного результата.

На мероприятии агентство представляли founder&CEO «Мандариновой лисы», креативный и операционный директора и BizDev-специалист — все свободно говорящие на английском и хорошо понимающие продукт.

Event Pawer: креативные активации

Мы хотели, чтобы гости не просто оставляли свои контакты, но и получали удовольствие от взаимодействия с брендом, ассоциируя его с образами лапок и лис. Так, стенд выделялся необычным дизайном в ярких цветах, а рисунок лапы лисы, которая тянется к руке человека, отсылал к картине Микеланджело «Сотворение Адама». Слоганом, в свою очередь, выступила фраза «Event Pawer» (с отсылкой к лапкам). С расположением стенда нам повезло — место освободилось в зоне AI-сектора, мимо которого проходил основной трафик посетителей саммита. А завлекающим фактором у «Мандариновой лисы» стал запах мандаринов.

В отличие от традиционных стендов, которые предлагали лишь раздаточные материалы (ручки, блокноты и другое), наши активности и мерч способствовали живому общению и вовлечению, что сделало присутствие на мероприятии заметным. Так, интерактивы были отобраны для создания запоминающегося опыта. Среди них — брендированная Jenga, играть в которую надо было лисьими лапками, и веб-игра с лисой-раннером, где гости собирали монетки и зарабатывали очки. Игроки, набравшие наибольшее количество очков, принимали участие в розыгрыше призов, а самые везучие унесли с собой огромных плюшевых лис, которые можно использовать и как подушки, и как напоминание о бесконечной гибкости креативов. Багажные бирки в стилистике стенда тоже привлекали внимание — все хотели их унести и спрашивали, как можно получить такую же.

Мы, сделав ставку на аналоговое, крафтовое, получили дополнительный интерес к стенду и компании, так как среди кучи экранов и AI-технологий люди тяготели к офлайну. И наши активации удивляли не меньше, чем инновационные разработки.

Кроме того, для команды мы создали брендированные рубашки и бейджи с QR-кодами, чтобы привлекать внимание, запоминаться, выделяться, быстро обмениваться контактами и отправлять потенциальных клиентов на сайт прямо в процессе разговора. А сочные ароматные мандарины на стенде помогали завязать беседу даже с самыми неразговорчивыми участниками саммита.

Преграды события

Позиционирование. Для «Мандариновой лисы» участие в Web Summit Qatar — первый опыт. Поэтому в начале мы не всегда понимали, как люди будут реагировать на стенд, и тестировали гипотезы. Когда рядом представлены Microsoft, Snapchat, Cisco, Shell и другие крупные бренды, было необходимо выделиться, учитывая, что наш бюджет в 10 раз ниже. Так, акцентом стала креативная составляющая.

Организаторские ограничения. Например, нельзя было выходить за выделенные 2 м² и создавать пушистые стены, напоминающие мех лисы (такой была наша первая идея для стенда — добавить тактильности в диджитал-мир). Приходилось, учитывая четкий бюджет на маркетинг, действовать в ограничениях и работать со стандартным стендом. Это требовало умения быстро находить креативные подходы в короткие сроки — для увлечения и удержания аудитории.

Результаты

Участие в саммите принесло ивент-агентству несколько результатов. Прежде всего, мы заявили о себе на широком международном рынке, что открыло двери для привлечения новых клиентов. Кроме того, смогли продемонстрировать продукты на рынке MENA.

3,5 млн рублей — бюджет участия в саммите, включая маркетинговые активности.

Более 25 тыс. участников Web Summit Qatar 2025 познакомились с международным брендом MandarinFox.

300 участников поиграли в брендированную веб-игру, 50 из них приняли участие в розыгрыше призов.

Более 100 визитов на сайт за время мероприятия через QR-коды на стенде и бейджах команды.

150 целевых контактов установлено в ходе саммита, включая представителей Microsoft, Cisco, Snapchat, Shell и Qatar Airlines.

5 прямых запросов на сотрудничество поступили в течение недели после саммита.

1 встреча с CEO международной гейминговой компании уже проведена к моменту публикации этой статьи.

3 новых проекта находятся в стадии обсуждения после мероприятия.