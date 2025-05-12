METRO и Beetl: как современные технологии помогают поставщикам увеличивать продажи

Принятое решение в рамках стратегии по оптимизации рекламного пространства, позволит партнерам компании повысить узнаваемость товаров и увеличить продажи. Команды METRO и Beetl рассказали Sostav о преимуществах размещения рекламы на регалах.

Станислава Коллавини, руководитель отдела интеграционного маркетинга и стратегических партнерских программ METRO: METRO предлагает клиентам уникальный ассортимент. Здесь представлены профессиональные продукты и товары, которые обычно доступны только для ресторанов и кафе. Еще одна особенность — ориентированность на крупные покупки. Клиенты выбирают METRO, когда нужно сделать большие покупки к праздникам, на дачу, для различных памятных событий. Размещение рекламных материалов на торцах стеллажей помогает покупателям быстрее находить нужные товары, делая процесс выбора более удобным.

Почему стратегическое размещение рекламы в METRO обеспечивает рост продаж?

Высокая покупательская способность. METRO привлекает как В2С, так и В2В клиентов, которые совершают оптовые покупки, что обеспечивает высокую конверсию рекламных показов в реальные продажи.

Дифференциация товаров. Для поставщиков, особенно в широких категориях, реклама на регалах является инструментом, позволяющим акцентировать внимание на ключевых товарных позициях.

Нативная интеграция и широкий охват. Реклама на регалах органично вписывается в структуру магазина и помогает покупателям ориентироваться в ассортименте. Большие размеры постеров (120×90 см и 240×190 см) обеспечивают видимость практически из любой точки магазина, а расположение на центральных аллеях повышает ее эффективность.

Аналитика для оценки. Поставщики получают эксклюзивный доступ к аналитическим данным о продажах, что позволяет проводить A/B-тестирование и оценивать эффективность рекламных кампаний.

Сопровождение от Beetl

За выполнение проекта отвечает агентство Beetl. Соглашение гарантирует поставщикам сопровождение на всех этапах, а онлайн-сервис позволяет в режиме реального времени контролировать процесс монтажа и получать полную отчетность.

Ирина Шкутко, Group Head департамента Retail компании Beetl: Мы давно ждали возобновления возможности продавать флагманские места размещения рекламы в компании METRO, это возможность размещения ПОСМ для лидеров категории.

Вывод

В условиях жесткой конкуренции на рынке ретейла, возобновление размещения рекламы на регалах в METRO становится важным решением как для сети, так и для ее поставщиков. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO открыло 93 торговых центра в 51 регионе России, а реклама на регалах — это проверенный инструмент, позволяющий не только повысить узнаваемость бренда, но и оказать непосредственное влияние на решение о покупке. Предлагая этот инструмент и опираясь на многолетний опыт работы с профессионалами, METRO демонстрирует приверженность поддержке своих партнеров и созданию взаимовыгодных условий для устойчивого развития бизнеса.