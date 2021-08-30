Джиган и старая попса от мороженого: «Чикен Карри» сняли шоу продуктовых талантов для Metro

Ритейлер Metro запустил новую масштабную каманию — ролик от команды «Чикен Карри» приурочен 20-летию бренда в России. В видео креаторы показали процедуру проверки качества товаров, которая напоминает зажигательное шоу талантов.

Оценили продукты компетентное жюри: шеф-повара (Владислав Корпусов и Антон Исаков) во главе с амбассадором Metro Константином Ивлевым, а также неожиданный гость конкурса — рэпер Джиган. За возможность попасть на полку ритейлера в шоу боролись безголосый йогурт, рожок мороженого с песней «Полижи меня», легендарный мясной стейк — просроченные продукты не смогли пройти строгий отбор и стали жертвой эйджизма.

А вот бой-бэнд креветок с нежной песней вырвался в фавориты шоу — Джигану понравился «звонкий, как у петушка» голос солистов. Группа получила звание «офигенного хавчика» и отправилась в финал, навстречу покупателям Metro.

Как отметила Sostav пресс-служба Metro, перед креаторами «Чикен Карри» стояла задача не только оригинально рассказать о юбилее нахождения бренда в России, но и с помощью мемов и сюжетов комедийных скетчей напомнить зрителям о главных его ценностях — качестве как ключевом критерии продуктов, попадающих на полки ритейлера.

Александр Гудков, креативный директор «Чикен Карри»: Мы хотели показать, насколько строгую проверку приходится пройти продуктам, чтобы попасть на полки Metro. Они должны быть действительно высокого качества, а сам отбор напоминает известные шоу талантов, где участникам приходится доказывать, что они достойны стать победителями. Так и родилась идея роликов: продукты демонстрируют свои таланты перед строгим жюри — амбассадором Metro Константином Ивлевым, знаменитыми шеф-поварами и даже Джиганом.

Помимо основного ТВ-ролика, в юбилейной кампании будут интегрированы призовые механики на тему качества. Например, 23 августа был запущен лендинг проекта Metro шоу, на котором пользователи смогут отдать голос за любимого персонажа кастинга.

Выразить свою симпатию на сайте активации можно будет только один раз в неделю — за каждый голос ритейлер предоставит скидку на покупки в той категории, к которой относится продукт «зрительского голосования».

Состав творческой группы:

Metro (клиент):

Директор по маркетингу — Александр Федосов

Дивизиональный менеджер по работе с B2C-клиентами — Андрей Купцов

Руководитель развития бренда — Маргарита Макжанова

«Чикен Карри» (продакшн):

Креатив — Григорий Шатохин, Вадим Селезнёв, Александр Гудков

Режиссер — Роман Ким

Коммерческий директор — Ирина Анисимова