Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ) представила Direct — отдельное приложение для обмена сообщениями, связанное с системой личных сообщений Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ). Новый сервис ориентирован на пользователей, которые используют соцсеть преимущественно для общения с друзьями и близкими. В приложении доступны дополнительные инструменты персонализации переписки. Об этом сообщает MediaPost.

Сейчас Direct проходит тестирование в Турции и Таиланде. Зарегистрироваться в нем можно даже без аккаунта Instagram** — достаточно указать электронную почту или номер телефона. Однако пользователи без профиля в соцсети не смогут самостоятельно начинать переписки с контактами или создавать групповые чаты. Владельцы аккаунтов могут войти в приложение с прежними учетными данными и синхронизировать существующие диалоги.

Среди функций Direct — возможность рисовать и делать наброски прямо в чатах, создавать собственные стикеры, добавлять звуковые эффекты и менять оформление переписки. Приложение доступно пользователям старше 13 лет. Для родителей предусмотрены инструменты контроля: они смогут видеть, с кем общается подросток, и отслеживать время, проведенное в мессенджере. В компании заявили, что будут использовать технологии для выявления и предотвращения потенциально небезопасного общения с несовершеннолетними.

Direct стал третьим самостоятельным мессенджером Meta* наряду с WhatsApp и Messenger. Компания пока не сообщила, планирует ли расширять географию тестирования и появится ли в новом приложении реклама. Также остается открытым вопрос, будут ли рекламодатели использовать Direct для продвижения своих продуктов.

Ранее Meta* свернула работу социальной сети Tuned для создания пар. Сеть проработала два года после запуска.