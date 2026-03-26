Meta* проводит новые сокращения персонала

Компания Meta (*признана экстремисткой и запрещена в РФ) начала очередную волну сокращений, затронувшую несколько сотен сотрудников разных подразделений. Так, под увольнения попали команды продаж, рекрутинга, а также подразделение Reality Labs, сообщает Bloomberg.

Общее число уволенных составит примерно 1 тыс. человек. Речь идет о сотрудниках как в США, так и на международных рынках. По состоянию на конец 2025 года в Meta* работало около 79 тыс. сотрудников.

Компания старается смягчить последствия сокращений: некоторым сотрудникам предлагают альтернативные позиции или возможность релокации внутри организации. В официальном комментарии представители Meta* отметили, что подобные изменения связаны с регулярной реструктуризацией, направленной на повышение эффективности и достижение стратегических целей.

Эксперты связывают происходящее с масштабными инвестициями компании в развитие искусственного интеллекта. В 2026 году Meta планирует направить на капитальные расходы от $115 до $135 млрд— это рекордный уровень для компании. Оптимизация штата может быть частью стратегии перераспределения ресурсов в пользу приоритетных технологических направлений.

Напомним, это уже второй раунд сокращений в Meta с начала 2026 года. Ранее, в январе, компания уволила около 10% сотрудников Reality Labs — примерно 1 тыс. человек из 15. Тогда изменения также объяснялись необходимостью пересмотра структуры и повышения эффективности работы подразделения.