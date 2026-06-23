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23.06.2026 в 10:50

Meta* приостановила ИИ-программу из-за утечки данных сотрудников

Компания обучала ИИ на данных о действиях сотрудников за компьютерами

Meta Platforms (*признана в России экстремисткой и запрещена) приостановила программу, в рамках которой для обучения ИИ использовались данные цифровой активности сотрудников. Решение принято на фоне внутреннего расследования возможной утечки и вопросов о доступе к конфиденциальной информации, пишет Reuters.

Речь идет о программе Model Capability Initiative (MCI), запущенной в апреле. Она собирала поведенческие данные сотрудников за рабочими компьютерами — включая движения мыши, клики и нажатия клавиш — чтобы использовать их для улучшения моделей искусственного интеллекта.

Поводом для проверки стали внутренние документы и сообщение о высокоприоритетном инциденте безопасности. По данным расследования, часть собранной информации могла быть доступна более широкому кругу сотрудников, чем предполагалось изначально, включая рабочие переписки и внутренние данные о производительности.

Дополнительное напряжение вызвали утверждения одного из сотрудников, который сообщил, что через рабочие компьютеры можно было получить доступ к личной информации, включая налоговые и медицинские данные. Эти заявления усилили опасения по поводу уровня изоляции и защиты данных в системе.

В Meta* заявили, что программа изначально разрабатывалась с учетом требований конфиденциальности и пока нет подтверждений неправомерного доступа к данным сотрудников. Тем не менее, компания приостановила инициативу до завершения расследования. Однако, по словам источников, система все равно продолжает собирать данные даже после приостановки программы.

Ранее соощалось, что Meta* переведет 7 тыс. сотрудников на новые должности, связанные с искусственным интеллектом. Это часть масштабной корпоративной реструктуризации, включающей сокращение штата.

Юлия Топольская
Meta
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