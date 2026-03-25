Meta* оштрафована на $375 млн в рамках дела о безопасности детей

Суд присяжных в штате Нью-Мексико обязал Meta (*признана экстремисткой и запрещена в РФ) выплатить $375 млн по делу о защите детей. Компанию признали виновной в том, что она вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своих платформ для несовершеннолетних, пишет Engadged.

Дело было возбуждено генеральным прокурором штата Нью-Мексико еще в 2023 году. Meta* обвиняли в том, что компания заведомо знала, что ее платформа подвергает детей риску эксплуатации и наносит вред психическому здоровью, и не приняла мер безопасности. Суд признал Meta виновной в нарушении законов Нью-Мексико о защите прав потребителей и наложил штраф в размере $375 млн.

Сумма штрафа сформирована из тысяч отдельных нарушений — каждое оценивалось до $5 тыс. Это максимальная сумма, предусмотренная законом, исходя из количества нарушений.

В суде прозвучали показания бывших сотрудников, указывающие на проблемы с модерацией и рекомендациями контента. В ходе разбирательства выяснилось, что сервисы компании могли демонстрировать несовершеннолетним нежелательные материалы и способствовать контактам с потенциально опасными пользователями. Присяжные сочли, что это нарушает закон штата о недобросовестной практике.

В Meta* с вердиктом не согласны и намерены его обжаловать. Компания заявляет, что активно инвестирует в инструменты защиты подростков, включая специальные аккаунты и родительский контроль.

Дело стало частью более широкой волны исков против соцсетей, связанных с влиянием алгоритмов на детей.