Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda

В начале марта ретейлер Lamoda запустил новую креативную кампанию, созданную совместно с группой компаний «Родная Речь» . Главная цель — раскрыть обновленное позиционирование бренда. Лицом кампании вновь стала актриса Любовь Аксёнова, амбассадор бренда с 2024 года.

Перед креаторами стояла задача раскрыть образ бренда, используя весь арсенал выразительных средств — от подхода к съемке, свету и декорациям до монтажа, музыки и закадрового голоса.

В основе визуального языка — меньше слов, больше эмоций. Ролик передает настроение через выразительные визуальные образы и саунд, характерный для модных показов и fashion-брендов. Съемки доверили режиссеру из Милана, имеющему опыт работы в индустрии моды.

Юлия Алмазова, старший копирайтер Группы компаний «Родная Речь»: На протяжении года мы последовательно работали над созданием новых роликов для Lamoda. Мы хотели показать бренд таким, каким его чувствовали пользователи и видели мы сами задолго до всех изменений. Ярким, самобытным, знающим себе цену, но при этом не лишенным эмоций и безумно стильным. Одним словом, настоящим — независимо от веяний моды, мимолётных трендов, настроения и других моментов, влияющих на наш выбор. В новой коммуникации мы отсекли все лишнее, чтобы не кричать о том, какая она Lamoda, а показать и дать прочувствовать.

За счет микса монтажных приемов усиливается обновлённая тональность: яркая, стильная, дерзкая. Особенностью визуального ряда стала полиэкранность как символ многообразия стилей, брендов, моделей и образов, представленных на платформе. От повседневного casual до вечерней элегантности — что ни ты, то Lamoda.

Состав творческой группы:

Lamoda (клиент):

Управляющий директор по маркетингу: Алексей Кулаков

Бренд-директор: Ольга Шаповал

Руководитель отдела управления брендом: Варвара Кондрина

Старший бренд-менеджер: Мария Ракович

Старший менеджер по рекламным кампаниям спорта: Анна Булгакова

Руководитель отдела дизайна: Владимир Большаков

Руководитель группы дизайна рекламных материалов: Валентина Сапронова

Руководитель группы дизайна розничного бизнеса: Алексей Афанасьев

Группа компаний «Родная Речь» («Иначе») (агентство):

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Арт-директор: Евгений Макарова

Старший копирайтер: Юлия Алмазова

Директор группы по работе с клиентами: Мария Устькачкинцева

Старший аккаунт менеджер: Мария Ревтова

Продюсер: Юлия Ларцева

Fetish Film (продакешн):

Режиссер: Ван Хохлов

Оператор: Клим Гаммершмидт

Продюсер: Анна Копылова

Продакшен координаторы: Лена Диденко и Арслан Хажиев

Пост-продакшен продюсер: Катя Блинова