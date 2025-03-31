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18+
31.03.2025 в 17:10

Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda

Главным лицом кампании стала актриса Любовь Аксёнова

В начале марта ретейлер Lamoda запустил новую креативную кампанию, созданную совместно с группой компаний «Родная Речь» . Главная цель — раскрыть обновленное позиционирование бренда. Лицом кампании вновь стала актриса Любовь Аксёнова, амбассадор бренда с 2024 года.

Перед креаторами стояла задача раскрыть образ бренда, используя весь арсенал выразительных средств — от подхода к съемке, свету и декорациям до монтажа, музыки и закадрового голоса.

В основе визуального языка — меньше слов, больше эмоций. Ролик передает настроение через выразительные визуальные образы и саунд, характерный для модных показов и fashion-брендов. Съемки доверили режиссеру из Милана, имеющему опыт работы в индустрии моды.

Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda Меньше слов, больше эмоций: креаторы RORE создали имиджевые ролики для Lamoda

Юлия Алмазова, старший копирайтер Группы компаний «Родная Речь»:

На протяжении года мы последовательно работали над созданием новых роликов для Lamoda. Мы хотели показать бренд таким, каким его чувствовали пользователи и видели мы сами задолго до всех изменений. Ярким, самобытным, знающим себе цену, но при этом не лишенным эмоций и безумно стильным. Одним словом, настоящим — независимо от веяний моды, мимолётных трендов, настроения и других моментов, влияющих на наш выбор. В новой коммуникации мы отсекли все лишнее, чтобы не кричать о том, какая она Lamoda, а показать и дать прочувствовать.

За счет микса монтажных приемов усиливается обновлённая тональность: яркая, стильная, дерзкая. Особенностью визуального ряда стала полиэкранность как символ многообразия стилей, брендов, моделей и образов, представленных на платформе. От повседневного casual до вечерней элегантности — что ни ты, то Lamoda.

Состав творческой группы:

Lamoda (клиент):
Управляющий директор по маркетингу: Алексей Кулаков
Бренд-директор: Ольга Шаповал
Руководитель отдела управления брендом: Варвара Кондрина
Старший бренд-менеджер: Мария Ракович
Старший менеджер по рекламным кампаниям спорта: Анна Булгакова
Руководитель отдела дизайна: Владимир Большаков
Руководитель группы дизайна рекламных материалов: Валентина Сапронова
Руководитель группы дизайна розничного бизнеса: Алексей Афанасьев

Группа компаний «Родная Речь» («Иначе») (агентство):
Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский
Арт-директор: Евгений Макарова
Старший копирайтер: Юлия Алмазова
Директор группы по работе с клиентами: Мария Устькачкинцева
Старший аккаунт менеджер: Мария Ревтова
Продюсер: Юлия Ларцева

Fetish Film (продакешн):

Режиссер: Ван Хохлов
Оператор: Клим Гаммершмидт
Продюсер: Анна Копылова
Продакшен координаторы: Лена Диденко и Арслан Хажиев
Пост-продакшен продюсер: Катя Блинова

Lamoda Любовь Аксенова ГК «Родная речь»
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