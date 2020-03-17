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18+
17.03.2020 в 14:50

«МегаФон» запустил образовательный проект для студентов с дополненной реальностью и призами

Активные участники смогут не только выиграть новый смартфон, но и попасть на стажировку в компанию

«МегаФон» запустил образовательный спецпроект для студентов — «Старт», который предлагает участникам прокачать свои знания по четырем самым востребованным направлениям — маркетинг, IT, менеджмент и финансы.

В декабре был запущен тизерный этап, где «МегаФон» предлагал студентам пройти квиз с помощью специального чат-бота и определиться с курсом для предстоящего обучения. В феврале запустился основной этап проекта, когда всем зарегистрированным пользователям бот начал высылать образовательные материалы по выбранным тематикам. Особенность проекта в том, что все материалы уникальны и разработаны специально под проект. Для создания образовательного контента оператор привлекал не только профильных сотрудников «МегаФона», но и экспертов в данных областях, в том числе партнеров онлайн-платформы «Мегафон.Образование».

Проект интересен еще и тем, что его контент сочетается с игровыми механиками, а стимулируют участников пройти курс до конца специальные подарки.

Для привлечения дополнительного внимания к проекту компания разместила в вузах плакаты с QR-кодом. При наведении смартфона на плакат можно увидеть 3D-аватарку, которую каждый участник по желанию может кастомизировать, добавив к ней любой из предложенных аксессуаров, и установить ее себе в профиль. Также по мере выполнения заданий все участники могут получить AR-«ачивки».

Обучение проходит через бота во «ВКонтакте» или Telegram. Через бота можно получать задания, проходить тесты, смотреть свои достижения и рейтинг, а также кастомизировать AR-аватар и следить за всеми достижениями.

Задания появляются каждую неделю, бот высылает новый урок в одном из форматов: статья, видео, подкаст или интерактивные карточки. Если участник не успел пройти урок или выполнить задание, его можно отложить, бот через время напомнит о нем.

За прохождение уроков, а также за приглашенных друзей участники получают баллы и поднимаются в рейтинге. Среди участников, набравших необходимое количество баллов, каждый месяц разыгрываются призы. Среди них — стажировка в «МегаФоне», консультация HR-ментора, бизнес-завтрак с топ-менеджментом компании и современные цифровые гаджеты, такие как термокружка, фитнес-браслет или новый iPhone.

Проект «Старт» рассчитан на студентов и является частью запущенной в сентябре образовательной онлайн-платформы «МегаФон.Образование».

Партнерский материал
Мегафон
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