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08.08.2019 в 14:10

«МегаФон» потратит 2 млрд рублей на обновление розницы

В салонах связи будут внедрены современные цифровые решения, релевантные каждому клиенту

«МегаФон» потратить до 2 млрд рублей на обновление салонов розничной сети. В ближайшие несколько лет они должны стать «более релевантными цифровому клиенту», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева.

Речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении работающих. В частности, оператор собирается внедрить цифровые решения в салонах связи, упростить процесс подключения сим-карт, внедрить персонифицированные предложения для каждого клиента. Кроме того, процесс работы с розницей будет строиться на основе больших данных и учитывать нужны конкретных людей в конкретных локациях.

«Мы хотим существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице», — пояснил Соболев.

«МегаФон» уже запустил пилотные проекты по обновлению розничных точек в Москве и городах-миллионниках. В 2020 году их число планируется довести до нескольких сотен. Сейчас у оператора более 4000 собственных розничных салонов.

Ранее президент МТС Алексей Корня отметил, что у МТС, как и других операторов связи «избыточная розница». Компания намерена оптимизировать сегмент, в том числе постепенно сократить сеть розничных салонов.

Мегафон
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