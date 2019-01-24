«МегаФон» впервые открывает тендер на создание интерактивных рекламных интернет-проектов

ПАО «МегаФон» извещает о проведении процедуры ПКО на оказание услуг по созданию интерактивных рекламных интернет-проектов. Об этом сообщается на корпоративном сайте компании. Предмет закупки — оказание услуг по созданию интерактивных рекламных интернет-проектов ПАО «МегаФон».

Компания «МегаФон» в 2017 году занимала 11 место в рейтинге Sostav с бюджетом 3,7 млрд рублей.

В перечень требуемых услуг вошли такие категории, как электронные газеты, книги и журналы, а также размещение в интернете.

Заявки на участие в тендере принимаются с 23 января 2019 года по 30 января 2019 года.