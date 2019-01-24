Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.01.2019 в 12:30

«МегаФон» впервые открывает тендер на создание интерактивных рекламных интернет-проектов

До 30 января открыта возможность подачи заявок на RFI

Фото: Depositphotos

ПАО «МегаФон» извещает о проведении процедуры ПКО на оказание услуг по созданию интерактивных рекламных интернет-проектов. Об этом сообщается на корпоративном сайте компании. Предмет закупки — оказание услуг по созданию интерактивных рекламных интернет-проектов ПАО «МегаФон».

Компания «МегаФон» в 2017 году занимала 11 место в рейтинге Sostav с бюджетом 3,7 млрд рублей.

В перечень требуемых услуг вошли такие категории, как электронные газеты, книги и журналы, а также размещение в интернете.

Заявки на участие в тендере принимаются с 23 января 2019 года по 30 января 2019 года.

Мегафон
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.