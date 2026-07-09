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09.07.2026 в 06:10

Медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами

Наиболее популярной площадкой для взаимодействия остается «ВКонтакте»

Половина российских медицинских организаций продолжает консультировать пациентов через Telegram, несмотря на действующие ограничения на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование IT-компании Naumen, охватившее 23 крупные клиники и лаборатории, включая «Медси», «Инвитро», «Гемотест» и другие.

Наиболее популярной площадкой для общения с пациентами остается социальная сеть «ВКонтакте», где консультации оказывают более 80% медицинских организаций. Наиболее быстро растущим каналом коммуникации становится Max, который уже используют 42% участников рынка. В целом присутствие медицинских компаний в этих каналах значительно выше: аккаунты в Telegram имеют 96% организаций, а в «Максе» — 67%.

Также широко используются электронная почта (63%), формы обратной связи на сайтах (29%) и другие цифровые сервисы. По скорости обработки обращений лидируют современные мессенджеры: медианное время ответа в Telegram и Max составляет около восьми минут, а через онлайн-чат на сайте — около семи минут.

Эксперты объясняют сохранение популярности Telegram привычками пользователей и удобной интеграцией мессенджера с CRM-системами медицинских организаций. Многие клиники не готовы полностью отказаться от платформы, поскольку именно там сосредоточена значительная часть их аудитории.

Специалисты напоминают, что медицинские организации работают с конфиденциальной информацией, включая результаты обследований, диагнозы и персональные данные пациентов. Передача таких сведений через иностранные мессенджеры может рассматриваться как нарушение законодательства о защите персональных данных и повлечь административные штрафы до 100 тыс. руб., а в отдельных случаях — создать риски для лицензии медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что Telegram сохраняет и интерес рекламодателей.

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