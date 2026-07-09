Медицинские клиники продолжают использовать Telegram для связи с пациентами

Половина российских медицинских организаций продолжает консультировать пациентов через Telegram, несмотря на действующие ограничения на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование IT-компании Naumen, охватившее 23 крупные клиники и лаборатории, включая «Медси», «Инвитро», «Гемотест» и другие.

Наиболее популярной площадкой для общения с пациентами остается социальная сеть «ВКонтакте», где консультации оказывают более 80% медицинских организаций. Наиболее быстро растущим каналом коммуникации становится Max, который уже используют 42% участников рынка. В целом присутствие медицинских компаний в этих каналах значительно выше: аккаунты в Telegram имеют 96% организаций, а в «Максе» — 67%.

Также широко используются электронная почта (63%), формы обратной связи на сайтах (29%) и другие цифровые сервисы. По скорости обработки обращений лидируют современные мессенджеры: медианное время ответа в Telegram и Max составляет около восьми минут, а через онлайн-чат на сайте — около семи минут.

Эксперты объясняют сохранение популярности Telegram привычками пользователей и удобной интеграцией мессенджера с CRM-системами медицинских организаций. Многие клиники не готовы полностью отказаться от платформы, поскольку именно там сосредоточена значительная часть их аудитории.

Специалисты напоминают, что медицинские организации работают с конфиденциальной информацией, включая результаты обследований, диагнозы и персональные данные пациентов. Передача таких сведений через иностранные мессенджеры может рассматриваться как нарушение законодательства о защите персональных данных и повлечь административные штрафы до 100 тыс. руб., а в отдельных случаях — создать риски для лицензии медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что Telegram сохраняет и интерес рекламодателей.