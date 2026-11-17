На конференции СОНР, которая состоялась 12 ноября 2026 года в Москве, компания представила результаты развития партнерской сети и новую технологическую платформу для управления наружной рекламой Outplan 360. О стратегии рассказали директор по федеральным продажам Никита Мосеев и директор партнерской сети Артур Гайнутдинов.

Федеральная партнерская сеть «Медиагруппы РИМ» объединяет более 140 операторов и насчитывает 23 346 рекламных поверхностей в 172 городах 40 регионов России. Из них 11 978 — цифровые. Медиагруппа привлекает рекламодателей, планирует и сопровождает кампании, а партнеры предоставляют инвентарь и экспертизу местного рынка, сохраняя самостоятельность и контроль над своим бизнесом.

Компания усиливает прямую работу с брендами параллельно с продажами через рекламные агентства. На сегодня в портфеле 54 действующих прямых контракта и работа с более чем сотней крупных рекламодателей. Доля прямых продаж на инвентаре партнеров выросла с 9% в 2025 году до 25% в 2026-м. Цель на 2027 год — 35%. За 2026 год медиагруппа привела 48 прямых клиентов на конструкции партнеров в 40 городах России.

Никита Мосеев, директор по федеральным продажам «Медиагруппы РИМ»: Мы не ждем, пока бренд придет с готовым запросом: работаем с рекламодателями напрямую, формируем предложения под их задачи и включаем в кампании региональный инвентарь. Для партнеров это дополнительный канал федерального спроса без необходимости создавать собственную сопоставимую команду продаж.

Сотрудничество начинается с анализа инвентаря, цен, географии и коммерческого потенциала оператора. Стороны согласовывают приоритетных клиентов, условия и план работы. Медиагруппа обеспечивает юридическое и маркетинговое сопровождение, персональную поддержку и аналитику.

Артур Гайнутдинов, директор партнерской сети «Медиагруппы РИМ»: Наша задача — увеличивать объем федеральных размещений на конструкциях партнеров и повышать доходность их инвентаря.

Технологической основой следующего этапа сотрудничества станет Outplan 360. Платформа предназначена для управления всем циклом рекламной кампании: от запроса клиента и подбора конструкций до монтажа, подтверждения размещения и отчетности. Данные о кампании связывают коммерческую работу, исполнение и финансовые документы.

В Outplan 360 входят ERP, CMS/Player, SSP и DSP для programmatic-размещений, BI-аналитика и ИИ-инструменты. Операторы смогут управлять ценами и резервами, контролировать исполнение по фотоотчетам и получать данные о финансовых результатах. ИИ автоматизирует подбор инвентаря, подготовку адресных программ, генерацию макетов, проверку их на соответствие юридическим и техническим требованиям. Также искусственный интеллект проводит автоматический мониторинг экранов в CMS/Player, выявляет дефекты и ставит задачи на ремонт.

Операторы наружной рекламы смогут бесплатно пользоваться Outplan 360 на постоянной основе. Пилотное подключение первых партнеров намечено на I квартал 2027 года, масштабирование — на II квартал того же года.

Объединяя федеральные продажи с технологической инфраструктурой, медиагруппа расширит возможности региональных операторов в работе с крупными рекламодателями.

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