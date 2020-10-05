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18+
05.10.2020 в 18:10

В MediaCom появилась новая должность – Innovational Product Lead 

Ее заняла Александра Павлова, работающая в агентстве 10 лет

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MediaCom (входит в GroupM) анонсирует новую должность Innovational Product Lead, появление которой обусловлено развитием и усилением направления Innovation Incubator, где занимаются внедрением инноваций в бизнес клиента.

В обязанности Innovation Product Lead, на которую назначена Александра Павлова, работающая в агентстве более 10 лет, входит отслеживание новых идей и трендов на российском и международном рынках, переработка идей в инновационные продукты как для клиентов MediaCom, так и под внутренние потребности агентства, коллаборация с игроками рынка и GroupM для совместной разработки инновационных продуктов, а также лидирование проектов.

Саша Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer:

Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем трансформировать наше предложение, внутренние процессы и партнерства, которые позволят находить и претворять в жизнь проекты, направленные на решение бизнес-задач клиентов.

Работа Innovation Incubator принесла значительные медийные и бизнес-результаты клиентам и была признана на рынке. С 2018 года агентство получило более 20 наград на российских и международных конкурсах, таких как FOMG, Digital Communication Awards, Cream Awards, Red Apple Festival, MMG с кейсами «Theraflu: прогноз простуды», «Flixonase: трекер аллергии», инновационный сервис Osteoscan от «Вольтарен» для онлайн-распознавания остеоартроза, «Фенистил»: CheckDerm для экспресс-анализа проблем на коже и т. д.

Ярон Фаризон, CEO MediaCom:

Сегодня мы невероятно сильны не только с точки зрения стратегической экспертизы, но и за счет способности нести инновации в бизнес клиентов. В MediaCom сформировалась кросс-функциональная профессиональная команда. Уверен, нас ждут невероятные проекты, о которых мы вскоре расскажем.

Ранее Александра отвечала за запуск ключевых и нестандартных медиаактивностей клиентов, локализацию и внедрение на российский рынок глобальных подходов и клиентских технологических решений, а также за развитие направлений Programmatic buying и Data Strategy в агентстве.

GroupM Mediacom
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