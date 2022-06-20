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20.06.2022 в 12:00

60% рекламодателей и агентств хотят снизить уровень рекламного «спама»

52% респондентов в отрасли считают главной задачей оптимизацию рекламных бюджетов

Группа компаний «Медиа1» (объединяет каналы «МУЗ-ТВ», Ю, Disney, оператора наружной рекламы Gallery и региональный радиохолдинг «Выбери Радио») провела исследование совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — результаты представил Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу «Медиа1» на сессии Петербургского международного экономического форума. По данным исследования, в настоящее время 52% опрошенных рекламодателей считают ключевой задачей оптимизацию рекламных бюджетов и уменьшение затрат на маркетинг. Эти и другие данные имеются в распоряжении Sostav.

По данным опроса, свыше 60% респондентов отмечают необходимость в более чётком таргетинге и уменьшении рекламного «спама», а 53% уже применяют инновационные технологии в решении маркетинговых задач.

Часть респондентов отметила потребность в эффективных инновационных инструментов для прямой коммуникации с потребителем и формирования метавселенных. 40% верят в технологический прогресс, который позволяет повышать эффективность ведения бизнеса и становится драйвером развития общества в целом.

Исследователи полагают, что такие цифры указывают на готовность рекламного рынка к появлению и внедрению инноваций. При этом большинство пожеланий связаны с оптимизацией процессов закупок, таргетинга, верификации и других. В меньшей степени запросы компаний касаются более серьёзных вложений в диптех (DeepTech, метавселенные, автоматизация создания креативов, интеграции в игровое пространство и другие).

Большинство респондентов использует инновационные технологии для управления данными (72%). На втором месте в сферах применения оказались создание и оптимизация контента (64%).

Более половины респондентов используют технологии для улучшения пользовательского опыта (52%), чуть менее половины применяют инновации в e-commerce (48%). Для управления закупками и продажами инвентаря технологиями пользуются 36%, а самым редким направлением стала верификация рекламы — в этих целях ИТ применяют 32%.

48% респондентов имели опыт работы с технологиями AR/VR. Около трети задействовали в работе NFT (32%). У более четверти респондентов был опыт работы с цифровыми вселенными и аватарами (по 28%). Также 28% респондентов не имели опыта работы ни с одной из перечисленных технологий.

Цель исследования — узнать мнение рекламных агентств, рекламодателей, технологических сервисов и рекламных площадок о инновационных технологиях в рекламной индустрии.

В исследовании приняли участие 69 респондентов. 55% — представители компаний-рекламодателей, 33% — рекламные агентства.

Самую большую долю участников исследования составили компании с численностью сотрудников более 200 человек (43,1%). Второй по величине сектор составляют компании с численностью более 10 и менее 50 сотрудников (24,1%).

Мария Полищук
АКАР Медиа1
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