Лауреаты 26-й Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» определены

Оргкомитет премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России» завершил один из ключевых этапов подготовки главного профессионального события отрасли.

По итогам заседания жюри и последующего заседания попечительского совета определены лауреаты премии 2026 года. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится 2 июля в ресторане «Белладжио» (Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8).

В этот вечер на одной площадке соберутся руководители ведущих медиахолдингов, издательских домов, телерадиокомпаний, диджитал-платформ, представители рекламной и коммуникационной индустрии, органов государственной власти, общественных организаций, члены жюри и попечительского совета, лауреаты прошлых лет и почетные гости. Церемония станет местом встречи профессионального сообщества, где будут названы имена лучших медиаменеджеров России.

Юлия Голубева, председатель попечительского совета премии «Медиа-Менеджер России» и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: Вне сомнений, путь каждого из лауреатов уникален. Оргкомитету премии желаю смелее внедрять новые подходы к формированию критериев отбора номинантов, что позволит укрепить ее престиж.

Джемир Дегтяренко, председатель оргкомитета премии: Определение лауреатов — один из самых ответственных этапов премии. Хочу искренне поблагодарить членов жюри и попечительского совета за профессионализм, принципиальность и огромную работу, которую они проделали при выборе лауреатов. Особая благодарность нашим партнерам, которые помогают премии развиваться и сохранять высокий статус, а также всей команде оргкомитета, которая на протяжении многих месяцев готовит это событие. Теперь начинается финальный этап подготовки, и мы с нетерпением ждем встречи с лауреатами и гостями 2 июля. Уверен, что церемония вновь станет настоящим праздником для всего медиасообщества и подарит яркие эмоции каждому ее участнику.

Премия «Медиа-Менеджер России» традиционно проходит при поддержке ведущих компаний медиарынка, отраслевых объединений и общественных организаций.

Генеральным партнером премии выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

Партнерами премии являются Independent Media, «Совкомбанк» и «Русская Медиагруппа», которые вносят значительный вклад в проведение одного из главных профессиональных событий медиаотрасли.

Особую роль в развитии премии играет информационная поддержка. Благодаря ведущим федеральным и отраслевым СМИ информация о премии, ее лауреатах и ключевых событиях становится доступной широкой профессиональной аудитории.

Титульный информационный партнер — «Российская газета».

Официальный информационный партнер — «Аргументы и факты».

Стратегический медиапартнер — Rambler&Co.

Медиапартнер — Intention.

Диджитал-партнер — Sostav.

Информационную поддержку премии также оказывают «Комсомольская правда», «ГПМ Радио», «Вечерняя Москва», «Газета.Ru», Lenta.ru, телеканал «Москва 24», «Москва FM», Общественная служба новостей, «Парламентская газета», Телевизионный технический центр «Останкино», «Мастерская новых медиа» и «Петербургский дневник».

Оргкомитет приглашает представителей медиасообщества, партнеров и гостей разделить торжественный момент объявления лауреатов и стать участниками главного профессионального события года.

Следить за подготовкой к церемонии, знакомиться с партнерами и узнавать последние новости премии можно в официальном Telegram-канале премии «Медиа-Менеджер России».

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