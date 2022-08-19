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18+
19.08.2022 в 18:58

Экс-подразделение McKinsey в России сменит название на «Яков и партнёры»

Полноценный запуск бренда, включая обновлённый сайт, соцсети и брендинг, завершится до конца года

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Бывшее подразделение американской консалтинговой фирмы McKinsey в России, которое весной перешло в собственность местного менеджмента, меняет название на «Яков и партнёры». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Мы подали заявку на смену названия, ожидаем формального внесения изменений сегодня или в понедельник», — пояснили агентству в компании. Новое наименование получит и юридическое лицо, которое сейчас называется «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс».

Как отметили в «Яков и партнёры», сейчас компания сфокусируется на проектах в технологическом секторе, сфере банковских услуг, сельского хозяйства, розничной торговли и добывающих отраслях. По состоянию на август в «Яков и партнёры» работают более 180 человек.

Полноценный запуск бренда, включая обновлённый сайт, соцсети и брендинг, пройдёт в несколько этапов и завершится до конца года, отметили в компании.

О том, что McKinsey в России сменит бренд и бизнес-модель ранее рассказывал Forbes бывший управляющий партнёр компании Яков Сергиенко. Тогда он заявил, что российское подразделение откажется от бренда к осени, но продолжит работу на рынке страны, в том числе как инвестиционный фонд.

В марте McKinsey объявила, что не будет заключать новые контракты в России, а с 15 апреля полностью прекратила работу в стране.

В мае McKinsey продала бизнес в России местным управляющим партнёрам. Консультантом по сделке выступала юридическая компания Tomashevskaya & Partners. По данным ЕГРЮЛ, 13 мая владельцами российского представительства McKinsey стали генеральный директор Яков Сергиенко (33%), Сергей Заборов, Елена Кузнецова, Тигран Саакян, Виктор Сурков — у каждого по 16,75%.

McKinsey «Яков и партнёры»
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