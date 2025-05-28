За последние 18 месяцев McKinsey сократила больше 10% сотрудников. Если в конце 2023 года в компании работало 45 тыс. человек, то сейчас — 40 тыс. Уменьшая численность персонала, McKinsey адаптируется к спаду спроса на консалтинговые услуги и последствиям дорогостоящих судебных разбирательств. Об этом пишет Business Matters.

Базирующаяся в Нью-Йорке McKinsey резко увеличила штат во время пандемии (на две трети за пять лет) в ответ на резкий рост спроса на консалтинговые услуги. Но по мере охлаждения рынка компания была вынуждена затянуть пояса.

В частности, были уволены 1,4 тыс. сотрудников бэк-офиса и 400 технических специалистов в области данных и разработки программного обеспечения. McKinsey также усилила проверку эффективности работы, вынуждая консультантов, не справляющихся со своими обязанностями, добровольно увольняться.

Несмотря на сокращения, McKinsey заявляет, что по-прежнему стремится к росту и планирует нанять тысячи новых консультантов в этом году. Выручка компании за 2023 год составила $16 млрд.

Сейчас происходит значительная перестройка консалтингового сектора, который столкнулся с замедлением роста корпоративных расходов и усилением контроля за деловой практикой после нескольких лет быстрого развития.