Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.05.2025 в 18:45

McKinsey сократила больше 10% сотрудников

Сейчас в компании работает на 5 тыс. меньше человек, чем в конце 2023 года

2

За последние 18 месяцев McKinsey сократила больше 10% сотрудников. Если в конце 2023 года в компании работало 45 тыс. человек, то сейчас — 40 тыс. Уменьшая численность персонала, McKinsey адаптируется к спаду спроса на консалтинговые услуги и последствиям дорогостоящих судебных разбирательств. Об этом пишет Business Matters.

Базирующаяся в Нью-Йорке McKinsey резко увеличила штат во время пандемии (на две трети за пять лет) в ответ на резкий рост спроса на консалтинговые услуги. Но по мере охлаждения рынка компания была вынуждена затянуть пояса.

В частности, были уволены 1,4 тыс. сотрудников бэк-офиса и 400 технических специалистов в области данных и разработки программного обеспечения. McKinsey также усилила проверку эффективности работы, вынуждая консультантов, не справляющихся со своими обязанностями, добровольно увольняться.

Несмотря на сокращения, McKinsey заявляет, что по-прежнему стремится к росту и планирует нанять тысячи новых консультантов в этом году. Выручка компании за 2023 год составила $16 млрд.

Сейчас происходит значительная перестройка консалтингового сектора, который столкнулся с замедлением роста корпоративных расходов и усилением контроля за деловой практикой после нескольких лет быстрого развития.

Кадры McKinsey сокращение штата
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.