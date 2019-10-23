McKinsey: Большинство банков рухнут, если не переосмыслят свои бизнес-модели

Международная консалтинговая компания McKinsey предсказала крах 60% банков мира, если они достаточно быстро не переосмыслят свои бизнес-модели. Об этом со ссылкой на исследование компании сообщает РБК.

Компания заявила, что сейчас происходит последний пит-стоп, после которого начнется последняя фаза нынешнего цикла экономического развития. Эксперты утверждают, что наиболее изобретательные финансовые учреждения смогут стать лидерами в следующем цикле, а другие «рискуют остаться сносками на полях истории».

По словам специалистов компании, 35% банков страдают от несовершенства бизнес-моделей, нехватки капитала и работы на неблагоприятных рынках. Для многих наиболее удачной возможностью выжить станет продажа более крупным конкурентам.

McKinsey обратилась к банкам с призывом срочно начать развивать новые технологии и запланировать крупные слияния, чтобы увеличить резервы капитала.

Недавно Владимир Путин заявил о необходимости развития искусственного интеллекта в России. Как объясняется в документе, к 2024 году за счет внедрения технологических решений рост мировой экономики составит $1 трлн, и если Россия не обратит достаточно внимания на эту сферу, ей грозит экономическое и технологическое отставание.