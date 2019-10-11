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11.10.2019 в 13:35

Владимир Путин заявил о необходимости развития искусственного интеллекта в России

Будет разработан и утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект»

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

Кабинет министров до 15 декабря должен будет представить изменения в национальной программе «Цифровой экономики» и разработать проект «Искусственный интеллект». Правительство должно будет регулярно предоставлять президенту отчет о ходе реализации программы.

Как объясняется в документе, к 2024 году за счет внедрения технологических решений рост мировой экономики составит $1 трлн, и если Россия не обратит достаточно внимания на эту сферу, ей грозит экономическое и технологическое отставание.

Стратегия определяет несколько направлений развития: поддержка научных изысканий по указанной теме с привлечением отечественных ученых к международным дискуссиям; разработка и развитие программного обеспечения с использованием этих технологий; повышение доступности и качества данных для развития указанных технологий; решения вопроса с подготовкой квалифицированных кадров.

Недавно эксперты «Ростелекома» сделали вывод, что технологии искусственного интеллекта вышли на новый этап развития. От пилотных проектов компании переходят к выводу на рынок массовых цифровых продуктов.

Владимир Путин Искусственный интеллект
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