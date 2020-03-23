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23.03.2020 в 11:05

McDonald's временно закрыл свои рестораны в Великобритании и Ирландии

Компания сообщила, что ей нелегко далось это решение

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Великобритании и Ирландии на неопределенный срок закрыты все рестораны сети McDonald's. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter компании.

Закрытие ресторанов — следствие распространения пандемии коронавируса. На данный момент в Великобритании заражено около 4 тыс. человек, а в Ирландии — порядка 680, сообщает «Коммерсант». Работники сети продолжат получать выплаты за запланированные часы вплоть до 5 апреля.

Оставшиеся еда и напитки будут распределены по благотворительным организациям. Заведения, как отмечается в сообщении, начнут работать как только это станет безопасно для сотрудников и посетителей.

Во всем мире McDonald's продолжает работать там, где это безопасно. В России решения о закрытии ресторанов пока не принято, но часть сотрудников уже переведены на удаленную работу. В январе компания из-за эпидемии отменила акцию, посвященную 30-летию открытия первого ресторана в Москве.

McDonald's Коронавирус
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