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06.08.2019 в 19:10

McDonald's потерял эксклюзивное право на использование префикса «Mc»

Сеть ресторанов быстрого питания сможет использовать префикс только в названии некоторых блюд

www.independent.ie

Компания Supermac's, которой принадлежит более 10 ресторанов быстрого питания в Ирландии, подала жалобу в Управление интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) на McDonald's за использование торговой марки «Mc» на некоторых их продуктах, сообщает BBC.

EUIPO постановило, что McDonald's не смог доказать эксклюзивное право использовать префикс «Mc» в названии бургеров и самого ресторана. Однако EUIPO сохранило право Mcdonald's на торговую марку «Mc» в названии куриных наггетсов и некоторых из своих сэндвич-продуктов.

Сама компания заявляет, что решение не влияет на право McDonald's использовать свои торговые марки с префиксом Mc наравне с другими по всей Европе и миру.

Ранее, в январе 2019 года, EUIPO постановило, что McDonald's не доказал эсклюзивное право на использования «Big Mac» в качестве названия бургера, и Supermac's может использовать это название для позиции в своем меню.

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