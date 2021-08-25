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18+
25.08.2021 в 12:45

McDonald's назначил Морган Флэтли глобальным директором по маркетингу

Компания объявила о перестановках в топ-менеджменте

Морган Флэтли

McDonald's объявил о новых назначениях в топ-менеджменте. Месяц назад компания создала должность глобального директора по работе с клиентами и назначила на нее Ману Штейхерта. Об этом рассказал телеканал CNBC.

Его прежний пост старшего вице-президента сегмента международных рынков займет Пол Помрой, который является генеральным директором McDonald's в Великобритании и Ирландии.

Алистер Макро, нынешний директор по глобальному маркетингу, займет пост генерального директора подразделения в Великобритании и Ирландии вместо Помроя.

Морган Флэтли, ранее занимавшая должность директора по маркетингу и цифровому клиентскому опыту в McDonald's США, станет глобальным директором по маркетингу компании. С 27 сентября ее место займет генеральный директор Petco Тарик Хассан. Остальные назначения вступят в силу 1 ноября 2021 года.

Ранее российское подразделение McDonald's ввело должность вице-президент по доставке. Им назначен Радомир Глащак — он займется развитием и операционным управлением направления «МакДоставки».

McDonald's
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