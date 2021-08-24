Радомир Глащак стал вице-президентом по доставке McDonald's

Российское подразделение McDonald's вводит новую руководящую должность — вице-президент по доставке. Им назначен Радомир Глащак — он займется развитием и операционным управлением направления «МакДоставки», сообщили Sostav в компании.

Одной из ключевых задач Глащака на новой должности станет определение стратегии дальнейшего развития сервиса доставки. Он владеет экспертизой в различных отраслях, включая ритейл, пищевую промышленность, маркетинг косметики, игрушек и товаров повседневного спроса.

Глащак более 18 лет работал на руководящих должностях в корпорациях Yves Rocher, LEGO, Unilever, P&G в России, Польше Румынии и Чехии, а также отвечал за целые регионы: Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток.

Марк Карена, генеральный директор McDonald's в России: Последний год показал всем нам, как важна доставка для бизнеса и наших гостей. Мы наблюдали стремительный рост этого сегмента, который уже стал одним из ключевых для всей индустрии общественного питания, поэтому я рад, что Радомир станет частью команды Макдоналдс в России и привнесёт свой разносторонний опыт в развитие этого направления.

Радомир Глащак, вице-президент McDonald's по доставке в России: Я с большим энтузиазмом открываю новую главу вместе с McDonald's в России и с нетерпением жду начала работы со всеми членами команды, возможности глубже изучить особенности индустрии быстрого обслуживания и вместе достичь отличных результатов.

В июне британский McDonald's запустил новую рекламную кампанию, посвященную сервису курьерской доставки бренда. В ролике «Нет ничего лучше McDelivery» креаторы Leo Burnett London показали «голодные глаза» поклонников сети ресторанов.