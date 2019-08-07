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07.08.2019 в 17:55

Упаковка дня: McDonald's превратил «милые» стаканчики в порно

Японский дизайн поразил гостей ресторана быстрого питания

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Поцелуй на стаканчике из McDonald's оказался не таким невинным, как могло показаться на первый взгляд. Принт от японских дизайнеров вызвал неоднозначную реакцию в сети.

McFizz — популярный напиток из международного меню McDonald's — оказался в эпицентре скандала в Японии. Причина — прозрачный стакан, на разных сторонах которого изображены мальчик и девочка, протягивающие руки и губы к поцелую.

Никаких проблем не возникает, когда стакан полный, но когда покупатель допивает напиток, сцена на стаканчике может оказаться отнюдь не самой милой. Гости ресторана заметили, что если посмотреть на стакан, слегка наклонив его, можно обнаружить гораздо более пикантные подробности отношений героев упаковки.

Екатерина Назаренкова
McDonald's
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