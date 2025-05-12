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18+
12.05.2025 в 16:30

Mazda представила бренд автозапчастей MZD для российского рынка

В представительстве компании заявили, что продолжают оказывать поддержку владельцам авто в России

Mazda представила новый бренд запчастей и компонентов под названием MZD, ориентированный исключительно на российский рынок. Об этом сообщает «РБК Авто» со ссылкой на российское представительство Mazda.

Под маркой MZD организовано производство и поставка запасных частей и расходных материалов, соответствующих качеству и характеристикам оригинальной продукции японского автопроизводителя. На первом этапе компания предлагает моторные масла, трансмиссионные и тормозные жидкости, фильтры и аккумуляторы.

Фото: Mazda представила бренд автозапчастей MZD для российского рынка Mazda представила бренд автозапчастей MZD для российского рынка

Несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, российское подразделение Mazda подчеркивает, что продолжает оказывать поддержку владельцам автомобилей марки.

Сейчас автомобили Mazda попадают на российский рынок по схеме параллельного импорта. Среди доступных моделей — седаны Mazda 6 и EZ-6, а также кроссоверы CX-5, CX-30, CX-50, CX-60 и CX-90.

Mazda автомобили Россия MZD
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