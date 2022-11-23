«КликКлак шоу» и аттракцион препятствий в новом сезоне СТС

Канал СТС представил новый телесезон на 2023 год. Среди них новые вечерние шоу «Суперниндзя», «Большой побег», «Фактор страха», «КликКлак шоу» и сериалы «Моя мама — шпион», «Детектив Финник», «Кибер Иван», «Галя, у нас отмена!». Также зрителей ждёт продолжения любимых хитов «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого, «Жена олигарха».

Вечерние шоу

«Суперниндзя»

В новом экстремальном шоу 175 атлетов со всей страны ожидает невероятный аттракцион препятствий, аналога которым нет в мире. Участники, в числе которых также блогеры Мухаммат Биттуев и Егор Шип, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва проходили уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров. На разработку сооружения ушло полгода, а на монтаж в Минеральных Водах — три недели. Конструкция содержит 1374 световых прибора и 400 квадратных метров светодиодных экранов.

Поддерживать атлетов будет тройка ведущих: видеоблогер Дмитрий Масленников, игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

«Фактор страха»

В новой версии легендарного шоу блогеры, актёры и ведущие впервые борются со своими страхами в парах — с друзьями, коллегами и родными. Съёмки проходят на Алтае под присмотром ведущего Алексея Чадова. В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов, участникам предстоит попрощаться с давними фобиями. Кстати, ни одно из двадцати четырёх испытаний, приготовленных создателями шоу, не повторяется.

«Большой побег»

В новом игровом квест-шоу участвует пятёрка постоянных героев: видеблогер и музыкант Эльдар Джарахов, ведущий и комик Владимир Маркони, спортивный блогер Алексей Столяров, ведущий телепроектов СТС «ПроСТО кухня» и «100 мест, где поесть» Александр Белькович и звезда КВН Магомед Муртазаалиев. В каждом выпуске их ждут новые испытания, новые неожиданные локации, новая проверка на прочность, ведь они даже не знают, в каком шоу снимаются.

«КликКлак шоу»

Одно из самых популярных ютьюб-шоу с десятилетней историей, аудиторией более чем в шесть миллионов подписчиков и более одного миллиарда просмотров теперь на ТВ. Над телеверсией работает та же команда: Руслан Усачёв, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Даня Крастер, Андрей Старый, Андрей Прокофьев, Илья Сатир.

Новые сериалы

«Кибер Иван»

Новый комедийный сериал, над которым работает команда хита СТС «Тётя Марта». Главную роль — актёра-неудачника, вынужденного изображать робота-прислугу, — играет также звезда «Тёти Марты» Александр Метёлкин. По сюжету его герой Иван случайно ломает новейшего андроида, созданного по своему подобию. Чтобы помочь отцу-инженеру (Дмитрий Астрахан), Иван вынужден изображать робота в доме регионального министра инноваций Бориса (Камиль Ларин) и его жены Риты (Янина Студилина). Актёру предстоит бороться не только с угрозой раскрытия, но и с чувствами к неприступной дочке чиновника (Анастасия Акатова).

«Моя мама — шпион»

17-серийный комедийный экшен расскажет истории скромной домохозяйки Даши Цветаевой с прошлым тайного агента. По сюжету Даша (Ирина Пегова) забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После активации памяти, стёртой двадцать лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер. Теперь её не узнает муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). Кроме перемен в личной жизни, новую Дашу ждут поиски разведчика-предателя в компании брутального коллеги по спецотделу и экс-жениха (Владимир Вдовиченков).

«Галя, у нас отмена!»

Новый комедийный сериал кинокомпании Keystone production — создателей «Кухни». Зрителей также ждёт «производственная» комедия, которая расскажет о жизни сотрудников гипермаркета. По сюжету Фил (Артём Кошман) случайно узнаёт от директора гипермаркета (Максим Лагашкин) номер выигрышной бутылки, которая поможет получить главный приз лотереи — автомобиль. Недолго думая, парень устраивается в магазин продавцом, но провоцирует падение огромного стеллажа, поэтому теперь вынужден отрабатывать ущерб. Гипермаркет становится для него местом заключения, где за закрытыми дверьми разгораются страсти с участием замдиректора (Настасья Самбурская), заведующей складом (Ксения Корнева), грузчика (Алексей Кривеня), начальницы Фила (Дарья Петриченко) и других сотрудников.

«Детектив Финник»

Первый многосерийный анимационный проект группы компаний «Рики» расширит вселенную полнометражного фильма «Финник» и будет эксклюзивно показан в эфире канала. Популярный мультперсонаж станет не только героем сериала «Детектив Финник», но и официально лицом СТС, украсив собой ID-ролики и межпрограммные заставки. По словам создателей проекта, качество и уровень исполнения сериала будут соответствовать полнометражной версии истории про домового.

Продолжения сериалов

«Гости из прошлого»

Во втором сезоне фантастической комедии советский изобретатель Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) вместе с фарцовщиком Жориком (Евгений Егоров), двумя версиями внука из разных времён (Михаил Трухин и Евгений Михеев) и семьёй Даниловых из 2020-го (Алексей Макаров, Анна Невская, Анастасия Акатова) хочет выбраться из пространственно-временной дыры. Тщетные попытки вернуться домой приводят путешественников то к Александру Пушкину и будущему императору, цесаревичу Александру Николаевичу, то во времена языческой Руси, то в параллельные реальности. Герои должны разгадать тайну временной аномалии и сделать непростой выбор, который определит судьбу их мира.

«Ивановы-Ивановы»

В новых сериях к команде сериала присоединилась звезда «Кухни» Ольга Кузьмина, которую зрители увидят в неожиданной роли. В продолжении истории её героиня Анна, управляющая фермой Бори Иванова (Станислав Дужников), только поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребёнка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы позаботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.

«Жена олигарха»

В продолжении истории, первый сезон которой посмотрели 50 миллионов телезрителей, к своим ролям вернутся Елена Подкаминская, Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и другие актёры. Компанию им составит Людмила Артемьева, которая сыграет свекровь главной героини. По сюжету после присвоения «Кирзачсумкапрому» статуса исторического памятника хозяйка завода Альбина ищет способы вернуть его в строй. Не в силах достучаться до местного мэра-лентяя, экс-миллионерша из Лондона решает выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Правда, погружаясь в мир политики, просветлённая йогиня не замечает, как сама становится на скользкую дорожку.