Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.03.2026 в 15:01

Marks & Spencer назначил «директором по комплиментам» звезду «Секретных материалов»

Джиллиан Андерсон стала частью команды британского ретейлера

Британский ретейлер Marks & Spencer удивил необычным назначением — актриса Джиллиан Андерсон стала директором по комплиментам. Новая должность и назначение стали частью масштабной рекламной кампании «Love That!», приуроченной к запуску весенней коллекции 2026 года.

Джиллиан Андерсон, прославившаяся благодаря культовым ролям в сериалах «Секретные материалы» и «Корона», будет играть ключевую роль в продвижении новой коллекции M&S. Однако ее обязанности на новой позиции не будут ограничиваться лишь участием в рекламных кампаниях. В своей роли директора по комплиментам актриса будет создавать и поддерживать позитивный имидж компании.

Как директор по комплиментам, Джиллиан Андерсон будет активно работать над качеством и заботе о клиентах. Она будет участвовать в различных рекламных материалах, видеороликах, а также взаимодействовать с покупателями на всех уровнях. Э

Кампания «Love That!» сфокусируется на создании позитивных эмоций, активном вовлечении аудитории и продвижении коллекции через нестандартные подходы. Представители Marks & Spencer подчеркнули, что ключевым элементом этой кампании будет не только внешний вид новой коллекции, но и эмоциональная связь с потребителями, что, по мнению M&S, невозможно без честных и искренних комплиментов.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.