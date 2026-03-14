Marks & Spencer назначил «директором по комплиментам» звезду «Секретных материалов»

Британский ретейлер Marks & Spencer удивил необычным назначением — актриса Джиллиан Андерсон стала директором по комплиментам. Новая должность и назначение стали частью масштабной рекламной кампании «Love That!», приуроченной к запуску весенней коллекции 2026 года.

Джиллиан Андерсон, прославившаяся благодаря культовым ролям в сериалах «Секретные материалы» и «Корона», будет играть ключевую роль в продвижении новой коллекции M&S. Однако ее обязанности на новой позиции не будут ограничиваться лишь участием в рекламных кампаниях. В своей роли директора по комплиментам актриса будет создавать и поддерживать позитивный имидж компании.

Как директор по комплиментам, Джиллиан Андерсон будет активно работать над качеством и заботе о клиентах. Она будет участвовать в различных рекламных материалах, видеороликах, а также взаимодействовать с покупателями на всех уровнях. Э

Кампания «Love That!» сфокусируется на создании позитивных эмоций, активном вовлечении аудитории и продвижении коллекции через нестандартные подходы. Представители Marks & Spencer подчеркнули, что ключевым элементом этой кампании будет не только внешний вид новой коллекции, но и эмоциональная связь с потребителями, что, по мнению M&S, невозможно без честных и искренних комплиментов.